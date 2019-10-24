В ивановской больнице от инфекции умер трехлетний мальчик

В ивановской ГКБ № 1 произошла трагедия. На руках у врачей умер трехлетний пациент. Для определения точных причин сейчас назначена судмедэкспертиза. Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин пообещал наказать виновных в смерти мальчика.

«Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка. Случай для лечебного учреждения беспрецедентный. Мы проведем тщательное расследование, и виновные понесут наказание.»- цитируют слова главы облздрава Ivanovonews.

Сообщается, что ребенок поступил в городскую клиническую больницу вечером 23 октября. Мальчика доставили на скорой помощи, его осмотрел дежурный врач и принял решение о госпитализации. В анамнезе значится, что ребенок был болен три дня. При осмотре было зафиксировано состояние средней степени тяжести с диагнозом «острая кишечная инфекция». Организм был обезвожен, ребенку назначили инфузионную терапию. Состояние мальчика резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия, которые медики проводили около часа, не принесли результатов…

Выражаем соболезнования семье погибшего ребенка.