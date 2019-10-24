2019-10-24T17:37:52+03:00
Иваново

В ивановской больнице от инфекции умер трехлетний мальчик

Глава облздрава пообещал найти и наказать виновных
Роман РЫЖИКОВ
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Реанимационные мероприятия, которые медики проводили около часа, не принесли результатовРеанимационные мероприятия, которые медики проводили около часа, не принесли результатовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ивановской ГКБ № 1 произошла трагедия. На руках у врачей умер трехлетний пациент. Для определения точных причин сейчас назначена судмедэкспертиза. Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин пообещал наказать виновных в смерти мальчика.

«Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка. Случай для лечебного учреждения беспрецедентный. Мы проведем тщательное расследование, и виновные понесут наказание.»- цитируют слова главы облздрава Ivanovonews.

Сообщается, что ребенок поступил в городскую клиническую больницу вечером 23 октября. Мальчика доставили на скорой помощи, его осмотрел дежурный врач и принял решение о госпитализации. В анамнезе значится, что ребенок был болен три дня. При осмотре было зафиксировано состояние средней степени тяжести с диагнозом «острая кишечная инфекция». Организм был обезвожен, ребенку назначили инфузионную терапию. Состояние мальчика резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия, которые медики проводили около часа, не принесли результатов…

Выражаем соболезнования семье погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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