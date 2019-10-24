2019-10-24T12:31:51+03:00
Происшествия

В Ярославле с неизвестным вирусом госпитализированы 24 студента-участника слета НЛСК

За помощью обратились 48 человек
Роман РЫЖИКОВ
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За помощью обратились 48 человекЗа помощью обратились 48 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле госпитализированы 24 участника Слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов. У всех симптомы норовирусной инфекции.

- В приемном отделении инфекционной больницы осмотрено 48 человек, 24 из них госпитализированы, - рассказала главный инфекционист области Ирина Старостина. – Основные жалобы – повышение температуры, тошнота и рвота. Состояние их мы оценивает как средней и легкой тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают. Остальным же даны рекомендации по амбулаторному лечению.

Происхождение вируса пока не установлено, но известно, что все обратившиеся за помощью были размещены в одной гостинице.Источник КП-Ярославль сообщил, что это была известная гостиница на Московском проспекте.

- На место незамедлительно выехали специалисты для проведения эпидемиологического расследования и организации профилактических мероприятий, - заявил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Александр Звягин. - Были отобраны пробы сырья и готовых блюд, смывы, пробы воды, а также обследован персонал и заболевшие. Результаты находятся в работе. Ситуация остается на контроле Управления.

Исследования займут около недели. Только после этого можно будет сказать, что именно подхватили участники слета.

Отметим, это не первый случай массового отравления участников студенческих слетов в Ярославле. В прошлом году в больницу попали 15 школьников с острой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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