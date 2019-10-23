2019-10-23T19:51:35+03:00
Иваново

В Вичуге ревнивый хозяин шесть раз ударил ножом собутыльника своей подруги

Мужчине не понравилось поведение гостя
Роман РЫЖИКОВ
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Пять ударов пришлось по телу и один - в лицоПять ударов пришлось по телу и один - в лицоФото: Роман РЫЖИКОВ
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Житель Вичуги очень неудачно сходил в гости. Мужчина забыл о правилах поведения и повел себя некорректно по отношению к подруге хозяина дома. За это он получил замечание. Ножом. Шесть раз. Пять в живот и один в лицо.

Пострадавший никак не ожидал, что 53-летний хозяин дома окажется таким ревнивым. Он всего-навсего решил выпить с хозяйкой. Это обернулось для недальновидного мужчины тяжким вредом здоровью.

Но он не единственный, кто не рассчитал. За свой поступок ревнивый мужчина отправится в колонию строгого режима на пять лет. А еще заплатит 37 тысяч рублей. Но не пострадавшему, а Территориальному фонду медицинского страхованию Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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