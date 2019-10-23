В Вичуге ревнивый хозяин шесть раз ударил ножом собутыльника своей подруги

Житель Вичуги очень неудачно сходил в гости. Мужчина забыл о правилах поведения и повел себя некорректно по отношению к подруге хозяина дома. За это он получил замечание. Ножом. Шесть раз. Пять в живот и один в лицо.

Пострадавший никак не ожидал, что 53-летний хозяин дома окажется таким ревнивым. Он всего-навсего решил выпить с хозяйкой. Это обернулось для недальновидного мужчины тяжким вредом здоровью.

Но он не единственный, кто не рассчитал. За свой поступок ревнивый мужчина отправится в колонию строгого режима на пять лет. А еще заплатит 37 тысяч рублей. Но не пострадавшему, а Территориальному фонду медицинского страхованию Ивановской области.