Грабитель зверски заколол отверткой молодую мать с младенцем на руках

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о бесчеловечном убийстве молодой матери. Подозреваемый – неоднократно судимый 58-летний житель Шуи. Следствие считает, что он убил женщину из-за денег…

Мужчина знал, что его 27-летняя знакомая недавно продала машину, и у нее была крупная сумма. В ноябре прошлого года он проник в квартиру, где девушка была со своим десятимесячным ребенком. Грабитель набросился на свою жертву и нанес ей не менее 17 ударов отверткой. Колотые раны, поврежденные легкое, печень и селезенка, сильное кровотечение – у девушки не было шансов выжить. Расправившись с молодой мамой, мужчина стал искать деньги, но так и не нашел. Он взял мобильники, пару ноутбуков и скрылся…

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Убийце грозит пожизненное лишение свободы