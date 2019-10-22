В Калининграде пройдут Дни культуры Костромской области

Три дня самый западный форпост страны будет знакомиться с творческим наследием и современным искусством Костромской области. В программе: выступления национального балета «Кострома» и Костромского губернского симфонического оркестра, а также выставка экспонатов из историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Начнутся Дни культуры 25 октября с открытия в театре эстрады «Янтарь холл» экспозиции «Искусство земли костромской». Музей-заповедник привезет на калининградскую землю редкие, уникальные работы мастеров прикладного искусства, а также ювелиров Костромы и села Красное-на-Волге.

- Это лучшие образцы многовековых ювелирных традиций костромского края: литые иконы и складни, сосуды, призовые кубки, украшения, декоративные скульптуры, панно. Кроме этого, на выставке можно увидеть инструменты ювелиров начала XX века, уникальную серебряную скань, искусство изготовления которой сохранилось только в одном городе России, - сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Будут на выставке и другие, особые, произведения искусства. Когда еще калининградцам представится возможность посмотреть на гобелены из костромского льна, выполненные известными местными мастерами Еленой Семеновой и Евгением Радченко? И будет ли еще шанс полюбоваться коллекцией изделий из меха, навеянной русскими традициями изготовления верхней одежды?

Обязательно порадует жителей самого западного города страны и Русский национальный балет «Кострома». Его артисты – постоянные участники масштабных всероссийских и международных культурных проектов, с гастролями они объездили 30 стран мира и везде – с аншлагами. В Калининграде Русский национальный балет «Кострома» выступит с программой «Национальное шоу России». Это будут яркие хореографические композиции, раскрывающие традиции многонациональной России: от русских хороводов до танцев разных народностей.

Эстафету Дней культуры 26 октября продолжит Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна. В калининградской филармонии коллектив представит программу «Танцы с оркестром», в которую войдут популярные эстрадные и джазовые композиции. С оркестром выступит студентка Костромского областного музыкального колледжа Калиста Алисия Джеймс – обладатель Гран-при Международного европейского фестиваля в Испании, серебряный медалист Дельфинских игр России.

Верующие люди Калининграда во время Дней культуры смогут увидеть главную святыню Костромского края – чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери, которой в 1613 году был благословлен на царство первый правитель династии Романовых Михаил. Три дня икона пробудет в кафедральном соборе Калининградской епархии.