У ярославцев - порядок!

На масштабной диалоговой площадке представители органов власти, экспертного сообщества и национально-культурных организаций из 15 регионов России обсудили развитие и современное состояние межнациональных и межрелигиозных отношений в нашей стране, государственную политику в этой сфере.

Открывая форум по поручению губернатора области Дмитрия Миронова, его заместитель Илья Баланин отметил:

- В Ярославской области утверждена региональная стратегия государственной национальной политики до 2025 года. Особое внимание уделяется созданию необходимых условий для комфортного проживания на территории региона людей разных национальностей. Это касается всех сторон жизни: экономики, социальной и культурной сферы, политического развития. На реализацию областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» в прошлом году из регионального бюджета было выделено 4 миллиона рублей с привлечением 1,7 миллиона федеральных средств.

По словам Баланина, сейчас в Ярославской области проживают люди 150 национальностей, у нас насчитывается 57 этнокультурных общественных объединений, в том числе 24 национально-культурные автономии, примерно 400 религиозных организаций различной конфессиональной направленности. Миграционный поток в основном составляют граждане стран СНГ - в первую очередь Украины, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Молдовы. Ведется работа по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, прибывающих в наш регион. Также реализуется региональная программа по переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Ее участниками уже стали более 3 тысяч человек.

Очевидно, что в этих условиях невероятно важно доброжелательное и конструктивное межэтническое взаимодействие. И в нашем регионе оно стало реальностью.

- Ярославская область - это земля мира и межнационального согласия, - говорит руководитель Общественной палаты региона Сергей Березкин. - Здесь всем участникам диалога интересны история, традиции и культура других народов. Огромную роль в урегулировании вопросов межнациональных и межрелигиозных отношений в нашем гражданском обществе играет Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России.

Успешный опыт ярославцев оценила и председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. Она отметила, что в Ярославской области создана успешная система реализации межнациональной политики. Региональное отделение Ассамблеи народов России активно работает со всеми ветвями власти - исполнительной, законодательной, а также взаимодействует с Общественной палатой области.

Солидарен с коллегой и Ильдар Гильмутдинов, председатель комитета по делам национальностей Государственной Думы России:

- Российское государство ведет системную работу по укреплению межнационального согласия. По итогам заседаний Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ регулярно даются поручения министерствам и ведомствам. Ведет активную работу Федеральное агентство по делам национальностей. Реализуется поддержка малых народов России, родных языков, национально-культурных автономий. Один из приоритетов политики государства - социально- культурная адаптация мигрантов. В Ярославской области власти и общественные организации уделяют вопросу межнационального мира первостепенное значение, и здесь - порядок!

В ходе форума прошло пленарное заседание, затем ярославцы и их гости приняли участие в работе тематических секций, на которых обсудили вопросы формирования и укрепления единства российской нации в молодежной среде, поделились опытом об особенностях работы по адаптация мигрантов в различных регионах России, рассмотрели роль этнокультурных общественных объединений и ресурсных центров в обеспечении гражданского и межнационального согласия в обществе. Специальный «круглый стол» был посвящен предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дружба советских народов стала одним из условий победы над фашизмом - были единодушны во мнении участники «круглого стола». Поэтому сегодня Великую Победу интернационального советского народа надо рассматривать как важный фактор формирования гражданского патриотизма в обществе и укрепления единства российской нации.

Завершился этнокультурный форум гала-концертом. Перед тысячей зрителей большого зала КЗЦ «Миллениум» выступили участники традиционного международного фестиваля искусств «Ярославские гулянья», ежегодно организуемого Ярославским региональным отделением Ассамблеи народов России. В этот раз к ярославским исполнителям самобытных национальных песен, танцев и народной инструментальной музыки присоединились артисты из Татарстана, Чечни и Ингушетии.