В пожаре под Костромой погибла 1,5-годовалая девочка

В понедельник, 21 октября, в селе Буяково Сусанинского района Костромской области случился пожар. Загорелась одна из квартир в 2-х квартирном деревянном доме. Маленькая полуторогодовалая девочка, которая была в помещении, погибла. Ее бабушку доставили в больницу с ожогами тела.

Следователи осмотрели место трагедии, но не нашли признаков поджога. Вероятнее всего, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.

– Следствием проводятся проверочные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, – сообщили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.