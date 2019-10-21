2019-10-21T17:11:46+03:00
Кострома

В пожаре под Костромой погибла 1,5-годовалая девочка

Ее бабушку увезли в больницу с ожогами
Екатерина РЯБЦЕВА
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Следователи предполагают, что причиной трагедии стало неисправное электрооборудованиеСледователи предполагают, что причиной трагедии стало неисправное электрооборудованиеФото: СУ СКР по Костромской области
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В понедельник, 21 октября, в селе Буяково Сусанинского района Костромской области случился пожар. Загорелась одна из квартир в 2-х квартирном деревянном доме. Маленькая полуторогодовалая девочка, которая была в помещении, погибла. Ее бабушку доставили в больницу с ожогами тела.

Следователи осмотрели место трагедии, но не нашли признаков поджога. Вероятнее всего, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.

– Следствием проводятся проверочные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, – сообщили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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