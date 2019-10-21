В Ярославском зоопарке поселилась опасная парагвайская анаконда

В Ярославском зоопарке появился новый житель. Точнее два жителя – самец и самка парагвайской анаконды.

Посетители зоопарка могут увидеть только одно животное. По очереди их будут помещать в большой вольер в зависимости от линьки и общего физиологического состояния. Второй питомец в это время будет ожидать своего звездного часа в подсобном помещении.

Анаконды приехали в Ярославль из зоопарка в Санкт-Петербурге. Они родились уже в России, и никогда не были в Парагвае, Южной Боливии, Северной Аргентине и Южной Бразилии, в отличие от их предков.

Клички новым обитателям сотрудники зоопарка еще не придумали, но вскоре собираются заняться этим вопросом. Хотя змеи к людям не привязываются и в именах не нуждаются.

Анаконды агрессивны к человеку на протяжении всей жизни. Они не могут привыкнуть даже к тому, кто постоянно с ними контактирует, ухаживает и кормит.

Наши новые обитатели родились уже в России и имеют русские паспортаФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Ярославским анакондам всего 5 лет, а живут они, примерно, до 30 лет. Сейчас рептилии 1,5 метра в длину, и еще вырастут до 4 метров.

Анаконды злые и агрессивные, и работать с ними опасно. Змей обслуживает всегда сразу два сотрудника зоопарка: один контролирует животное, а второй совершает необходимые действия по уходу и питанию.

Когда змея вырастет, то ее придется переносить и отсаживать с помощью двух или трех человек.

Анаконды большую часть жизни живут в водоеме. Поэтому у них в вольере установлен подогреваемый бассейн.

Эти хищники едят рыбу, грызунов и птиц. Кормят их раз в неделю.

– Мы стараемся приучать змей к умерщвленной замороженной пище, которую размораживаем и подогреваем в горячей воде. Потом берем длинный пинцет и делаем имитацию движения, чтобы животное заметило и начало охоту, – рассказал заведующий отделом зооэкспозиций Николай Потапов. – Змея реагируют на движение и температуру. Если она не приучена к умерщвленной пище, то она не среагирует.

Можно сделать проще и запустить в вольер живую мышку. Но сотрудники зоопарка объяснили, что у них есть кодекс этичного отношения к питомцам. Чаще всего животное ест другое животное достаточно жестоко. Поэтому процедура кормления происходит наиболее безболезненно для всех. И скрыта от любопытных глаз посетителей.