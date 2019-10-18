В Ивановской области молодая таксистка забрала с собой на тот свет пассажира

Жуткая авария в Ивановской области унесла жизнь двух человек. В Заволжске женщина за рулем такси врезалась в дерево. В салоне кроме нее было еще два человека.

Авария произошла в 23:20 на улице Кооперативной. За рулем «Datsun ON-DO» находилась 31-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением. От удара иномарка сложилась гармошкой, моторный отсек оказался в салоне. Произошло возгорание. На переднем пассажирском сидении находился 40-летний мужчина. Он не был пристегнут и скончался от полученных травм, как и водитель. Сзади находился 26-летний молодой человек. Он был госпитализирован с сочетанной травмой в Кинешемскую больницу.

Горящую иномарку увидели проезжающие мимо водители и бросились на помощь. Они вытащили двоих пассажиров. Вытащить водителя они не смогли…

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.