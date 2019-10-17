2019-10-17T17:57:11+03:00
Иваново

В Ивановской области обнаружили тела двух жестоко убитых женщин

Одну – в Золотилово, другую – в Савино
Роман РЫЖИКОВ
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Один труп обнаружили в квартире, другой - у заброшенного зернохранилищаОдин труп обнаружили в квартире, другой - у заброшенного зернохранилищаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ивановской области обнаружили тела двух убитых женщин. Страшные находки сделали всего за одни сутки в 120км друг от друга. Один труп наши в селе Золотилово Вичугского района, второй – в поселке Савино. Обе жертвы были примерно одного возраста: 40 и 43 года.

Тело 43-летней женщины с множественными ранами в области головы нашли недалеко от бывшего зернохранилища. Вторую женщину нашли в своей квартире в Савино со смертельным ранением в шею.

Следствие считает, что в первом случае женщину жестоко избил сожитель. Второй погибшей роковой удар нанес муж. Мотивы убийц в обоих случаях, по предварительной информации – ревность.

Подозреваемые задержаны, они оба дали признательные показания. Решается вопрос о заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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