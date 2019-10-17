2019-10-17T17:24:26+03:00
Общество

Лучший участковый Ярославской области: «Все люди равны»

Капитан полиции Сергей Лисенков представляет Ярославскую область на федеральном этапе конкурса «Народный участковый»
Артем Малинин
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Участковый уполномоченный ОМВД России по Борисоглебскому району Ярославской области капитан полиции Сергей ЛисенковУчастковый уполномоченный ОМВД России по Борисоглебскому району Ярославской области капитан полиции Сергей ЛисенковФото: УМВД по Ярославской области
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Участковый по Борисоглебскому району Ярославской области, капитан полиции Сергей Лисенков вышел в финал девятого ежегодного Всероссийского конкурса МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда» «Народный участковый». Теперь уже на федеральном уровне он будет бороться за народную любовь, досрочное звание и ключи от новенького «Патриота».

- После Ярославской сельскохозяйственной академии я пошел в армию, а оттуда в 2006-ом - в милицию. Сначала в патрульно-постовую службу, потом помощником участкового, а потом и сам стал участковым, и всю службу я здесь, в этом районе. – говорит Сергей Лисенков.

«Район» - это 32 деревни, и всех жителей участковый знает. На его глазах выросли и повзрослели дети, которые теперь называют его по-свойски «Дядя Сережа». Люди, в свою очередь, в любое время могут позвонить ему на мобильный, который знают наизусть.

- Мне всегда открывают двери с радостью, мы друг другу доверяем, – говорит участковый. – У нас хорошие отношения. Все люди для меня равны, не важно, «плохой» он или «хороший», малообеспеченный или богатый. Ко всем нужно одинаково относиться.

Участок Сергея Лисенкова имеет свои особенности. Здесь много сельхозпредприятий, в сезон случается много краж. Но раскрываемость преступлений очень высокая – благодаря профессионализму и доверительным отношениям с людьми. Но бывают и шокирующие истории.

В одной из деревень на территории капитана Лисенкова жила бабушка, убившая брата ножницами. После освобождения из мест лишения свободы, она должна была быть под надзором. «Божий одуванчик» клялась участковому, что теперь заживет по-новому. Жила она с другим своим братом. И вот, однажды этот брат случайно напоролся грудью на лом. Когда по вызову фельдшера «дядя Сережа» приехал в дом к поднадзорной, лом найти так и не смогли. Зато под повязкой брата нашлась проникающая ножевая рана. Мужчина умер в больнице, а бабушка уехала обратно в тюрьму…

Хотя работы у Сергея очень много, он успевает вместе с женой воспитывать двух дочерей – отличниц. Все свое свободное время он старается уделить семье, чтобы компенсировать свое отсутствие. Родные, в свою очередь, все понимают и гордятся папой.

- Мне очень нравится моя работа, и я на своем месте. – признается Сергей. – Предлагали куда-то уйти, но зачем? Тут мои люди, мой участок и моя жизнь.

Проголосовать за Сергея Лисенкова будет можно на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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