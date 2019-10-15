2019-10-15T17:39:40+03:00
Иваново

Бывший директор «Домашнего клуба» в Заволжске предстанет перед судом

За невыплату и растрату мужчину ждет ответственность
Роман РЫЖИКОВ
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Дело передано в судДело передано в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кинешемский следственный отдел закончил расследование уголовного дела бывшего директора «Домашнего клуба» и «УЮТа» в Заволжске. Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты работникам и растрате.

Следствие считает, в 2017 году что гендиректор организации крупно задолжал своим работникам. 23 человека не получали зарплату больше полугода. Мужчина должен был людям около полутора миллионов рублей. Более того, выплатить эти деньги ему ничто не мешало. Тем не менее, он этого не сделал…

А в прошлом году, уже будучи директором управляющей компании «УЮТ», он украл деньги у жильцов, которые думали, что сдают на капитальный ремонт. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.

В ближайшее время уголовное дело жулика будет рассмотрено в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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