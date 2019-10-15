Знай наших!

Соревнования «Президентские состязания» проходили в сентябре во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе, в которых принимали участие 1903 школьника из 83 субъектов Российской Федерации.

Среди участников соревнований были и ученики 9-го класса Кузнечихинской средней школы Ярославского муниципального района. Став лучшими в региональном этапе «Президентских состязаний» в Ярославской области, они поехали защищать честь родного края в Анапу.

Ребята показали высокие результаты во многих видах программы. Так, Даниил Тадеуш по результатам многоборья попал в число 40 лучших спортсменов из 634 участников сельских команд; Максим Бородин стал одним из 30 лучших спортсменов в беге на 60 метров, а Елизавета Лисина сумела стать лучшей среди всех девушек в поднимании туловища за 1 минуту. Триумфом стало призовое 3-е место в соревнованиях по футболу, к которому пришли спортсмены, в тяжелой борьбе одолев команды из Карачаево-Черкесской Республики, Смоленской, Свердловской и Тверской областей.

Директор школы на фоне наград за участие в Всероссийский спортивных соревнования школьников Президентские состязания в г Анапа

Успехи - не случайность

О работе Кузнечихинской средней школы, ее успехах и заботах накануне Дня учителя газете «Комсомольская правда» рассказала директор школы Евгения Уваева.

- Евгения Александровна, что позволило вашей команде показать такие высокие результаты на всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», защищая честь Ярославской области?

- В нашей школе уделяется огромное внимание сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию и спорту. Результат, показанный нашими учениками в Сочи, совершенно не случаен - они занимаются в спортивных секциях и в школе, и за ее пределами. Например, руководивший нашей командой на соревнованиях учитель физкультуры высшей квалификационной категории Андрей Николаевич Юров ведет в школе секцию баскетбола. Также ребята играют у нас в волейбол и футбол, мальчишки увлекаются борьбой (в школе действует секция самбо), девочки - чирлидингом. Одним словом, спортом наши школьники занимаются активно.

С этого года у нас появится и художественная гимнастика - сейчас мы передаем 8-й школе олимпийского резерва часть своих площадей в безвозмездное пользование, чтобы дети в Кузнечихе могли заниматься этим видом спорта начиная с дошкольного возраста.

- Сегодняшнюю Кузнечиху сложно назвать отдаленным поселком - при отсутствии пробок на обычном автобусе отсюда до Красной площади в центре Ярославля можно добраться за 15-20 минут…

- Да. Соответственно и дети имеют возможность заниматься в различных секциях, кружках, студия и клубах Ярославля. Тем не менее востребованы и те возможности, которые дает наша школа, где работает и достаточно широкое направление дополнительного образования.

- Евгения Александровна, потребности населения в образовательных услугах Кузнечихинской школы, очевидно, будут расти? Это обусловлено тем, что в районе поселка ведется активное жилищное строительство, в новые дома въезжают достаточно молодые семьи…

- Напомню, что наша школа существует с 1985 года и сразу начала работать в статусе средней (до этого детям приходилось ездить на учебу в школы Заволжского и Кировского районов Ярославля). Сейчас здесь учатся 578 человек.

Действительно, количество учеников у нас в последние годы растет высокими темпами. Не за горами то время, когда мы начнем испытывать явную нехватку помещений. Надеемся, что эту проблему нам помогут решить власти. Как и везде, у нас существуют и сложности с педагогическими кадрами. Мы стараемся решать этот вопрос, обращаем внимание своих потенциальных коллег на то, что школа находится совсем рядом с центром Ярославля, но при этом наши учителя получают «сельскую» надбавку к зарплате в 25 процентов, выплачивается и частичная компенсация за проезд. В ряде случаев это помогает привлечь специалистов, практически половина педагогов у нас - горожане, жители Ярославля.

- Что вы можете сказать о своих коллегах?

- Вообще, у нас замечательный коллектив. При этом за последние годы он очень помолодел, причем за счет тех, кто уже успел стать настоящими педагогами, проработав в школе от 5 до 15 лет. Это самые перспективные специалисты - они сочетают энергичность, задор, динамику и стремление к развитию с уже накопленным опытом преподавательской деятельности, воспитания детей, общения с ними, их родителями и коллегами по работе. Именно поэтому школа живет очень активно и показывает хорошие результаты не только в спорте, но и в учебе, исследовательской и проектной деятельности.

- Что бы вы, как опытный педагог и руководитель, посоветовали родителям школьников?

- Наша общая цель - вырастить из ребенка здорового, умного, коммуникабельного, уверенного в себе, целеустремленного и порядочного человека. Сейчас мы живем в мире разнообразной и общедоступной информации, и родители порой ориентируются не на мнение педагога, а на другие источники. Но очень важно, чтобы между учителями и родителями существовал диалог, в котором они могли бы найти общую точку зрения. Также важно, чтобы они поддерживали авторитет друг друга, избегали негативных оценок и отзывов. В этом случае мир для ребенка будет более гармоничным, а воспитание и обучение - эффективным.