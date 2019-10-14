2019-10-14T19:34:25+03:00
Иваново

Телефонная мошенница пообещала своей жертве поймать того, кто ее обворовывает

Она заверила женщину, что все в порядке, а деньги вернутся потом
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Женщина не поняла, что происходит, даже когда у нее пропали деньгиЖенщина не поняла, что происходит, даже когда у нее пропали деньгиФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Интересно, мошенники смеются, после того, как кладут трубку и начинают пересчитывать деньги? Эта женщина вполне могла…

В полицию Фурманова обратилась 52-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. С ее карты увели 41.5 тысяч рублей, причем, она сделала все, чтобы остаться в дураках.

На телефон женщины поступил звонок из банка. Женский голос сообщил, что с ее карты кто-то снял 35 тысяч рублей, и вообще, в банке завелась нехорошая женщина, которая дурит людей, переводя с их счетов деньги себе. Но, чтобы вернуть утраченные средства, надо рассказать все реквизиты, код с обратной стороны, продиктовать коды из смс, и обнаружить, что со счета пропали десятки тысяч.

Взволнованная женщина, даже увидев, что деньги пропали, не поняла, что происходит.

- Женщина успокоила клиентку, заверила, что все в порядке, и она будет искать мошенницу, а списанные денежные средства обязательно вернуться на счет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ивановской области. И завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Даже технике стыдно: в Ярославле экскаватор провалился под землю
Под Ярославлем на трассе М8 появился наземный пешеходный переход
Я паркуюсь как…
Ярославль занял 174 место из 200 в рейтинге качества дорог и парковок
Ярославская усадьба Коковцевых в топе-10 самых интересных «заброшек»
На трассе М8 под Ярославлем продавалась опасная стеклоомывайка
В 1 миллиард рублей обошелся ремонт ярославских дорог
Ярославская мошенница убедила пенсионерку обменять деньги на новые и украла 55 тысяч рублей
Ярославские полицейские отняли у закладчика героин
К чему может привести резина с разным протектором на ведущей оси
Спортсмен-барыга отправился на «скамейку запасных» строгого режима
В Ярославле начался суд над бандой ИГИЛовцев*
По пути в Ярославль пропал мужчина с татуировкой «Коля» на руке
Ярославна украла у подруги симку, чтобы расплачиваться ее картой
Монахиня дала ответ депутату, которая выступила против реставрации Толги за госсчет