Телефонная мошенница пообещала своей жертве поймать того, кто ее обворовывает

Интересно, мошенники смеются, после того, как кладут трубку и начинают пересчитывать деньги? Эта женщина вполне могла…

В полицию Фурманова обратилась 52-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. С ее карты увели 41.5 тысяч рублей, причем, она сделала все, чтобы остаться в дураках.

На телефон женщины поступил звонок из банка. Женский голос сообщил, что с ее карты кто-то снял 35 тысяч рублей, и вообще, в банке завелась нехорошая женщина, которая дурит людей, переводя с их счетов деньги себе. Но, чтобы вернуть утраченные средства, надо рассказать все реквизиты, код с обратной стороны, продиктовать коды из смс, и обнаружить, что со счета пропали десятки тысяч.

Взволнованная женщина, даже увидев, что деньги пропали, не поняла, что происходит.

- Женщина успокоила клиентку, заверила, что все в порядке, и она будет искать мошенницу, а списанные денежные средства обязательно вернуться на счет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ивановской области. И завели уголовное дело.