Пожилой кинешемец лишился кольца и остался без яиц

Житель Ивановской области попал в очень неприятную ситуацию. К 59-летнему кинешемцу стал наведываться 42-летний уголовник и кошмарить его. Пожилой мужчина не выдержал и обратился за помощью к полицейским.

Пострадавший рассказал, что какой-то мужчина пришел к нему домой, выломал дверь и отобрал серебряное кольцо. Но это еще не все… За день до этого он же ворвался в жилище бедолаги, отнял триста рублей, мобильник и кастрюлю с 26 яйцами.

Оперативники задержали нахала и завели на него уголовное дело по статье «Грабеж» и посадили за решетку. Часть похищенного натерпевшемуся кинешемцу вернули. О судьбе яиц не сообщается.