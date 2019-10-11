2019-10-11T17:45:30+03:00
Иваново

Пожилой кинешемец лишился кольца и остался без яиц

Беднягу терроризировал местный маргинал
Роман РЫЖИКОВ
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Бывший уголовник отнял у пожилого мужчины кольцо, деньги и 26 яицБывший уголовник отнял у пожилого мужчины кольцо, деньги и 26 яицФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Ивановской области попал в очень неприятную ситуацию. К 59-летнему кинешемцу стал наведываться 42-летний уголовник и кошмарить его. Пожилой мужчина не выдержал и обратился за помощью к полицейским.

Пострадавший рассказал, что какой-то мужчина пришел к нему домой, выломал дверь и отобрал серебряное кольцо. Но это еще не все… За день до этого он же ворвался в жилище бедолаги, отнял триста рублей, мобильник и кастрюлю с 26 яйцами.

Оперативники задержали нахала и завели на него уголовное дело по статье «Грабеж» и посадили за решетку. Часть похищенного натерпевшемуся кинешемцу вернули. О судьбе яиц не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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