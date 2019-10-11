2019-10-11T16:34:55+03:00
Кострома

В Костроме два парня написали на 140 жилых домах адреса интернет-магазинов, где продают наркотики

Полицейские нашли в телефонах хулиганов фотоотчеты о проделанной работе
Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодые люди приехали из Судиславля, чтобы заработать денегМолодые люди приехали из Судиславля, чтобы заработать денегФото: УМВД по Костромской области
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В Костроме патрулирующие в микрорайоне Черноречье правоохранители заметили, как два парня что-то делают в дворах многоэтажек. Они стали следить за молодыми людьми, предполагая, что те ищут закладки с наркотиками.

Подойдя к хулиганам ближе, поняли: подростки наносят на стены домов надписи. Художники испугались и бросились наутек. Полицейские догнали и задержали одного из них.

Оказалось, что надписи совсем не бессмысленные. Они являются рекламой интернет-площадок по продаже запрещенных препаратов и веществ.

Правоохранители проверили телефон подростка и увидели, что он зафиксировал на фото проделанную работу.

– Под грузом улик молодой человек начал давать показания, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Оказалось, он вместе с другом приехал из Судиславля, чтобы заработать денег. За две ночи парни сделали надписи на 140 домах на Привокзальной улице и в микрорайоне Черноречье. Отчет они отправляли работодателю, чтобы получить деньги.

– Полицейские съездили в Судиславль за вторым фигурантом и доставили его в областной центр. На первый раз молодые люди будут привлечены к административной ответственности. В случае повторного нарушения им будет грозить уже более серьезное наказание, – прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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