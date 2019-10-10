2019-10-10T17:02:42+03:00
Кострома

Костромичка обманула бизнесменов из Марий-Эл на 2,2 миллиона рублей

Она хотела продать им коров, взяла деньги и уехала в закат
Екатерина РЯБЦЕВА
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Костромские фермеры так и не дождались оплаты и забрали животных обратноКостромские фермеры так и не дождались оплаты и забрали животных обратноФото: Роман РЫЖИКОВ
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Жительница Костромы увидела в сети объявление о продаже крупного рогатого скота.

Она позвонила фермерам и договорилась купить 80 коров по цене 125 рублей за килограмм живого мяса.

Далее хитрая мошенница нашла перекупщиков из республики Марий-Эл, и предложила им мясо по 63 рубля за килограмм. Бизнесмены согласились и назначили встречу на костромском сельхозпредприятии.

В назначенный день женщина погрузила кров в машины, взяла у неместных предпринимателей 2,2 миллиона рублей и куда-то уехала на такси.

Костромские фермеры так и не дождались оплаты, и потребовали вернуть животных на место.

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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