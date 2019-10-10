Правительство Ярославской области активно привлекает зарубежных инвесторов для развития АПК

Сегодня, 10 октября, в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», участие в которой принимает делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым подписаны меморандумы о сотрудничестве Ярославской области с рядом иностранных государств. В их числе – Республика Молдова, Казахстан, Узбекистан и Китайская Народная Республика.

– Документы предполагают содействие в продвижении и реализации экспортно-импортных операций, международной торговли и уникальных бизнес-проектов и программ, – рассказал директор департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин. – Задача расширения присутствия ярославских сельхозпроизводителей на внешних рынках поставлена перед нами губернатором. Она вписывается в цели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и является для нас одной из приоритетных.

В настоящий момент ярославские продукты питания экспортируются в более чем 20 стран. Основные поставки осуществляют предприятия, производящие кондитерские изделия, бакалею, чай, кофе, мясо птицы и продукты глубокой переработки, яйца.

Также наш регион может представлять интерес с точки зрения наработанного опыта и научного потенциала, в частности, в области органического земледелия, племенного животноводства, производства сыра.

Меморандум предполагает организацию и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом.

Завтра, 11 октября, на выставке «Золотая осень» планируется подписание подобного документа и с Республикой Арменией.