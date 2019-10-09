Председателя Тейковской гордумы обвиняют в бесцеремонной преступной схеме

Ивановские «слуги народа» не перестают удивлять. На этот раз отличился председатель городской Думы Тейкова, который четыре года выписывал себе и членам своей семьи компенсации за отдых в санаториях. Естественно, никаких оснований, кроме собственной жадности, у него на это не было.

- Неправомерными действиями местному бюджету причинён ущерб в размере более 207 тысяч рублей, из которых почти 29 тысяч рублей возмещено в ходе расследования. – уточняют в местной прокуратуре.

От председателя требуют возместить еще 178 тысяч рублей...

Тейковский прокурор уже утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время суд рассмотрит дело по существу. Любитель бесплатного отдыха обвиняется в присвоении, а о политической карьере может забыть. Зато, «отдых» ему может быть обеспечен лет на шесть.