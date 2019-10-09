Костромские ритуальщики подбрасывали в гробы к одиноким старикам ампутированные руки и ноги

Сотрудники «Федерального похоронного дома» подкидывали в гробы покойникам ампутированные руки и ноги других людей. На каждую конечность они имели сопроводительную документацию и выдавали ее своим рабочим. Рабочие «укомплектовывали» гробы согласно списку.

Костромич, который раньше работал могильщиком в этом похоронном агентстве, рассказал, что такое варварское отношение к усопшим случалось только с одинокими стариками из домов престарелых.

Руководители ритуальной службы, якобы, имели контракт с местным департаментом здравоохранения на утилизацию биологических отходов и получали неплохие деньги из бюджета. Остатки тел после ампутации должны были захоронить отдельно или кремировать, но хитрые ритуальщики пошли простыми и выгодными для них путями.

Замдиректора похоронного дома подтвердила, что контракт на утилизацию они действительно заключали, но комментировать остальное отказалась. А вот заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области Дмитрий Новиков информацию опроверг:

- Департамент здравоохранения контрактов на вывоз и утилизацию отходов класса «Б» не заключает. Договоры со специализированными организациями заключают сами медицинские учреждения, только через совместные торги и исключительно с организациями, которые по закону имеют лицензию на утилизацию данных отходов, - сообщил он.

Как стало известно КП-Ярославль, медицинские учреждения Костромской области расторгли договоры с «Федеральным похоронным домом» год назад - сразу после появления информации о некорректной утилизации отходов данной компанией. В настоящее время ни у департамента, ни у лечебных организаций региона нет никаких отношений и договоров с фирмами «МОМ» или «Федеральный похоронный дом».

– Прокуратура области организовала проверку информации о нарушениях при захоронении биологических отходов – ампутированных рук и ног, – сообщили в ведомстве. – По итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям уполномоченных лиц и организаций, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Результаты прокурорской проверки будут доведены до сведения общественности.