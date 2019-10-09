Водитель трамвая написал откровенное письмо пассажирам и рассказал о невидимых трудностях своей работы

В одном из ярославских сообществ в социальных сетях появилось анонимное письмо от водителя трамвая пассажирам. Приводим его текст целиком:

"Я работаю водителем трамвая. Уважаемые пассажиры, я понимаю, что бывают у нас сбои в движении: нет напряжения в контактной сети, ДТП, машина в габарите, стоит и нам не проехать - простите нас, пожалуйста. Наши дорогие пассажиры, мы бы рады Вас довести до конечной станции, но это не в нашей власти бывает. Я так же опаздываю на работу из-за этих причин и иду на маршрутку. Не срывайте свои недовольства на нас, ведь мы такие же люди. И мы помним, что мы обслуживающий персонал. Вы, скорее всего, не знали, что мы встаем на работу в 2 часа ночи, а при отключении напряжения в контактной сети в - 20 градусов мы сидим на вагонах несколько часов и мерзнем, потому что вагон не оставить без водителя. Я не жалуюсь, не думайте. Я очень сильно люблю свою работу, не смотря на зарплату. Пожалуйста, и вы войдите в наше положение. Прошу человеческого снисхождения, мы часто работаем без кондукторов, поверьте, нам тоже не просто. Я не говорю от лица всего предприятия. Хочу выразить благодарность нашим слесарям на канавах, нашим путейцам, диспетчерам! Спасибо, Вам!!! Благодаря Вам, мы до сих пор на линии!!!"

Пост вызвал у ярославцев шквал эмоций. Горожане пожелали, чтобы все водители были такими, как автор поста. Люди благодарят вагоновожатых, выражают слова поддержки, мысленно обнимают и желают самого доброго.

И ведь правда, сколько детских, радостных ассоциаций связано с этим видом транспорта. Этот стук колес, дребезжание вагона, покачивание на рельсах…Красота!