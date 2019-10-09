В Ярославской области идет осенняя призывная кампания

1 октября в Ярославской области, как и во всей стране, стартовала осенняя призывная кампания. За последние полгода произошли изменения в законодательстве, которые могут существенно повлиять на жизнь призывников.

- Момент первый: если во время прохождения военной службы у молодого человека наступили обстоятельства, по которым ему ранее могли дать отсрочку или освободить от прохождения службы, то он подлежит досрочному увольнению, - пояснил во время пресс-конференции военный комиссар Ярославской области Николай Сурков.

В основном, это изменения семейных обстоятельств: родители больше не могут сами себя обслуживать, надо стать попечителем брата или сестры, если ребенок остался без матери или родился второй ребенок и многое другое.

Другое изменение касается юношей, получивших отсрочку, но решивших все же пойти на службу. В таком случае необходимо написать заявление в военный комиссариат и вопрос будет улажен.

В осенний призыв от нашего региона в Вооруженные силы РФ будет направлено порядка 800 человек.

- Традиционно наибольшее число призывников пойдут в сухопутные войска – 282 человека, 91 призывник отправится в части центрального подчинения, 83 – в железнодорожные войска, - дал статистику Сурков.

Нацгвардия примет 61 новобранца из нашего региона. В ВДВ пойдут служить 24 ярославца, а в военно-морской флот – 32. Около 10 человек будут направлены в Президентский полк.

- В этот призыв три человека изъявили желание пройти альтернативную гражданскую службу. Двое будут это делать на Почте РФ, один человек – в Рыбинской городской геронтологической больнице, - рассказал Сурков.

В этот призыв три человека изъявили желание пройти альтернативную гражданскую службуФото: Полина Вачнадзе

Также продолжается работу по комплектованию научных рот. Туда направляются молодые люди со склонностью к научной деятельности, имеющие профильное высшее образование, публикации, а также общий и средний балл успеваемости не менее четырех.

- Основные направления таких рот связаны с компьютерными технологиями, химической промышленностью, связью и коммуникациями, медициной. Вооруженные силы сегодня развиваются семимильными шагами, в первую очередь – в сфере вооружения. А чтобы его развивать, необходимы технологии. Поэтому мы и используем потенциал молодых людей, имеющих склонность к данной работе и желание ее выполнять, - пояснил военный комиссар.

И если одни стремятся отслужить, понимая, что это может им помочь в дальнейшей карьере, то другие на перспективу не думают совершенно. Речь идет о так называемых уклонистах. В весеннюю кампанию их было 7. Каждому грозит уголовная ответственность, а один, из Рыбинска, уже был признан виновным и оштрафован на 25 тысяч рублей.

Рассказали на пресс-конференции и о здоровье ярославских призывников. За последние 3-4 года ситуация кардинально не поменялась, что не очень радует: освобождается от службы каждый четвертый. На первом месте стоят заболевания опорно-двигательного аппарата, на втором – психические расстройства, расстройства личности. Замыкают «тройку лидеров» болезни дыхания, в основном бронхиальная астма.

Не очень приятный момент: несмотря на то, что еще пару лет назад показатели предоставления отсрочек из-за психических заболеваний были намного выше, в Ярославской области молодых людей с диагнозами такой направленности по-прежнему больше, чем в других регионах. В весенний призыв из 5819 освидетельствованных юношей психические расстройства обнаружились у 200.

Кстати, в эту призывную кампанию военные столкнулись с нестандартной ситуацией: на призывной пункт пришел трансгендер - молодой человек, который раньше был девушкой. Как отметил Николай Сурков, данная категория граждан не подлежит призыву.