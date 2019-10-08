В Костроме задержали водителя Тойты, который устроил страшную аварию с погибшим ребенком

14 сентября 2019 года 31-летний костромич ехал за рулем Тойоты по Костромской улице. Мужчина был сильно пьян. В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с Ладой.

В отечественном авто была семья из Мурманской области. От удара погиб 8-летний мальчик. Его родители получили травмы.

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело. 8 октября 2019 года водителя Тойоты задержали и отвели на допрос.

– Обоснованность выдвинутых следствием в отношении него подозрений мужчина признал, – рассказали в ведомстве.

Следователи предъявили мужчине обвинение и направили ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

По решению суда он может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет.

Расследование дела продолжается.