2019-10-09T07:11:28+03:00
Кострома

В Костроме задержали водителя Тойты, который устроил страшную аварию с погибшим ребенком

Мужчина сел за руль пьяный и выехал на встречку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемый признал обоснованность выдвинутых ему обвиненийПодозреваемый признал обоснованность выдвинутых ему обвиненийФото: СУ СКР по Костромской области
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14 сентября 2019 года 31-летний костромич ехал за рулем Тойоты по Костромской улице. Мужчина был сильно пьян. В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с Ладой.

В отечественном авто была семья из Мурманской области. От удара погиб 8-летний мальчик. Его родители получили травмы.

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело. 8 октября 2019 года водителя Тойоты задержали и отвели на допрос.

– Обоснованность выдвинутых следствием в отношении него подозрений мужчина признал, – рассказали в ведомстве.

Следователи предъявили мужчине обвинение и направили ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

По решению суда он может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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