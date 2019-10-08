2019-10-08T19:25:31+03:00
Общество

Ярославский судья бросил перчатку Генпрокурору Юрию Чайке

Андрей Курапин предложил Генеральному Прокурору РФ Юрию Чайке прекратить порочную и бессмысленную практику
Роман РЫЖИКОВ
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О принятых мерах Юрий Чайка должен уведомить Красноперекопский районный суд Ярославля в течение месяцаО принятых мерах Юрий Чайка должен уведомить Красноперекопский районный суд Ярославля в течение месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославский районный судья Андрей Курапин вынес частное постановление в адрес Генерального Прокурора РФ Юрия Чайки, чтобы тот прекратил «порочную и бессмысленную практику…» и дал ему на это месяц. За это время генпрокурор должен принять меры и перестать «разваливать Судебную систему».

Отправной точкой в скандале стало уголовное дело о взяточничестве, которое не привлекло бы к себе внимания, если бы не одно но: прокурор возразил против рассмотрения его в особом порядке, тогда как, по мнению Курапина, на то не было никаких оснований.

- Ввиду бессмысленных, явно надуманных и, по сути, ничем не обоснованных возражений прокурора против рассмотрения дела в особом порядке, дело суд вынужден был рассмотреть в общем порядке. Что повлекло за собой нарушения 1.5-месячного срока рассмотрения уголовного дела, - заявляет Курапин. – Суд был вынужден без какой-либо очевидной необходимости выполнить бессмысленную, никому не нужную, но весьма трудоемкую работу.

Такая ситуация, по словам судьи, вызывает справедливое возмущение действиями прокурора, беспричинно препятствовавшего нормальному и законному отправлению правосудия. Есть у него и объяснение происходящему, которое Курапин излагает в постановлении:

- По имеющимся у суда сведениям, в соответствии с малопонятным и очевидно незаконным указанием одного из руководителей Генеральной прокуратуры РФ порочная практика беспричинного и бессмысленного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел распространилась по всей стране и доходит до абсурда.

Так, по мнению Курапина, некто установил процент рассмотрения судами уголовных дел в особом порядке. И процент этот, якобы, превышать нельзя ни в коем случае. Кто провинится – понесет дисциплинарную ответственность. Прокуроры всячески пытаются следовать установке, но никто не может объяснить, в чем смысл. Вроде как, в общем порядке дела рассматриваются более качественно, и невиновный человек точно не понесет наказания.

- Ни один невиновный никогда не согласится на рассмотрение дела в особом порядке, так как для этого он должен полностью признать свою вину в суде, и ни одного случая, когда лицо, непричастное к совершению преступления, было осуждено по результатам рассмотрения дела в особом порядке, в практике судов РФ не было. – говорит Курапин.

Сложившаяся ситуация, считает судья, создает предпосылки для вражды между судьями и прокурорами, добавляет всем работы, отравляет жизнь всем участникам процесса.

«Крик души» ярославского районного судьи разлетелся по всей стране, документ цитируют федеральные СМИ. Между тем, официальных комментариев ни в областном суде, ни в прокуратуре не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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