2019-10-08T17:55:31+03:00
Иваново

Ярославская область оказалась в числе лидеров по смертности из-за алкоголя

«Почетное» четвертое место и каждая 20-я смерть от выпивки - вполне закономерная реальность
Роман РЫЖИКОВ
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В России из-за алкоголя умирает примерно столько же, сколько из-за убийств, самоубийств и аварийВ России из-за алкоголя умирает примерно столько же, сколько из-за убийств, самоубийств и аварийФото: Роман РЫЖИКОВ
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Пока Ярославль пестрит красно-белыми вывесками на каждом углу, а спиртное может беспрепятственно купить практически любой школьник, область вышла на четвертое место по смертности из-за алкоголя в стране. Каждая 20-я смерть связана с выпивкой.

РБК систематизировал данные, не входящие в регулярные публикации Росстата, и выяснил, что в прошлом году в стране из-за алкоголя умерли 48 тысяч человек, что превышает, например, население Тутаева. Примерно столько же каждый год уходит из жизни по чужому злому умыслу, собственной воле и в авариях.

В основном, жертвами становятся мужчины трудоспособного возраста. Примерно треть смертей приходится на алкогольную сердечную недостаточность. Еще примерно столько же – отравления.

В Ярославской области такая страшная статистика вполне закономерна: в розничной продаже алкоголя наш регион не просто лидирует, а, по данным издания, превышает среднероссийские показатели практически в полтора раза.

Хуже дела обстоят в Ивановской области, которая обошла нас и заняла третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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