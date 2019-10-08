Ярославская область оказалась в числе лидеров по смертности из-за алкоголя

Пока Ярославль пестрит красно-белыми вывесками на каждом углу, а спиртное может беспрепятственно купить практически любой школьник, область вышла на четвертое место по смертности из-за алкоголя в стране. Каждая 20-я смерть связана с выпивкой.

РБК систематизировал данные, не входящие в регулярные публикации Росстата, и выяснил, что в прошлом году в стране из-за алкоголя умерли 48 тысяч человек, что превышает, например, население Тутаева. Примерно столько же каждый год уходит из жизни по чужому злому умыслу, собственной воле и в авариях.

В основном, жертвами становятся мужчины трудоспособного возраста. Примерно треть смертей приходится на алкогольную сердечную недостаточность. Еще примерно столько же – отравления.

В Ярославской области такая страшная статистика вполне закономерна: в розничной продаже алкоголя наш регион не просто лидирует, а, по данным издания, превышает среднероссийские показатели практически в полтора раза.

Хуже дела обстоят в Ивановской области, которая обошла нас и заняла третье место.