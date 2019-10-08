В Костромской области повредили культурный слой XIV-XVIII веков

Следственными органами Костромской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. ЧП произошло в Солигаличе.

По данным следствия, в 2018 году сотрудниками администрации города был выдан градостроительный план собственникам земельного участка на улице Островского. Данный участок является частью территории объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя правобережного посада XIV-XVIII вв.», однако, в плане не содержалось обязательных требований к сохранению земли.

В результате собственник снял верхний слой почвы без проведения археологических полевых работ. Материальный ущерб составил 8 миллионов 249 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.