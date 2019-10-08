2019-10-08T16:03:52+03:00
Кострома

В Костромской области повредили культурный слой XIV-XVIII веков

Ущерб – более 8 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Собственник снял верхний слой почвы без проведения археологических работСобственник снял верхний слой почвы без проведения археологических работФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Следственными органами Костромской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. ЧП произошло в Солигаличе.

По данным следствия, в 2018 году сотрудниками администрации города был выдан градостроительный план собственникам земельного участка на улице Островского. Данный участок является частью территории объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя правобережного посада XIV-XVIII вв.», однако, в плане не содержалось обязательных требований к сохранению земли.

В результате собственник снял верхний слой почвы без проведения археологических полевых работ. Материальный ущерб составил 8 миллионов 249 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Бронепоезд» получил четыре пробоины
День жестянщика в Ярославле: машины притягивались как магниты, а пострадавших доставали спасатели
Ярославцы выступают против строительства нового гетто во Фрунзенском районе
Ярославский преподаватель умер в стенах вуза
В ярославской мэрии освободилось кресло начальника управления физической культуры и спорта
В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний. Кто аутсайдер?
В Ярославле открылся дневной стационар гематологического профиля
В Ярославле водитель автобуса закрыл дверь вместе с ногой школьника и поехал
В Ярославле 10 октября на Которосльной набережной перекроют проезд
В школах и детсадах Ярославля открылись дополнительные кружки и секции
Лобовое столкновение на повороте на Резинотехнку
Проезд в ярославских маршрутках подорожает с 16 октября