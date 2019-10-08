2019-10-08T13:46:20+03:00
Иваново

Ивановская область стала третьей по смертности от алкоголя

На 10 тысяч человек девять смертей из-за спиртного В
Роман РЫЖИКОВ
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В основном синяя смерть косит мужчин трудоспособного возрастаВ основном синяя смерть косит мужчин трудоспособного возрастаФото: Роман РЫЖИКОВ
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48 тысяч человек в 2018 году умерли из-за злоупотребления алкоголем. Это 2,6% всех смертей в России. Примерно столько же ежегодно погибает в авариях, убийствах и самоубийствах. Ивановская область заняла третье место в страшном списке.

По данным РБК, в регионе девять смертей на 10 тысяч человек происходят из-за выпивки. Здесь алкогольная смертность превышает смертность от внешних причин.

На первом и втором месте Чукотский автономный округ и Магаданская область. На четвертом – соседняя, Ярославская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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