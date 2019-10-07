Избивал мать и заставлял ночевать на лестничной клетке: убийца матери услышал приговор

Нечеловеческая жестокость этого человека повергает в шок: 60-летний житель Иванова истязал собственную мать. Женщина не могла самостоятельно ухаживать за собой, и сын жил вместе с ней. Но вместо заботы о 78-летней женщине, изверг избивал ее до беспамятства, выбрасывал на лестничную площадку и заставлял проводить там целые ночи.

Мучения женщины прервались 30 июня прошлого года. Ее сын ногами переломал ей все ребра, жестоко избил по лицу и всадил в тело бедняжки кухонный нож. Она скончалась от массивных внутренних кровоизлияний…

Сегодня состоялся суд над изувером. Его приговорили к тринадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вероятно, остаток своей жизни чудовище проведет за решеткой