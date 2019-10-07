В Костроме дети угнали родительский квадроцикл и рассекали в нем по дороге

Костромские сотрудники ГИБДД увидели, как на границе города недалеко от садовых кооперативов несовершеннолетние дети 5-ти и 12-ти лет катались на квадроцикле.

Правоохранители остановили «детский экипаж», вызвали родителей и инспектора по делам несовершеннолетних.

Отец растерялся и не знал, что сказать. Мужчина сам не ожидал, что его отпрыски возьмут вездеход без разрешения. Кстати, он сам не смог предоставить документы на транспорт.

Технику изъяли и отправили на штрафстоянку.

– В отношении детей и их родителей собраны материалы по административному правонарушению, которые в ближайшее время будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.