2019-10-07T17:04:35+03:00
Кострома

В Костроме дети угнали родительский квадроцикл и рассекали в нем по дороге

А отец малышей не смог предоставить сотрудникам ГИБДД документы на технику [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
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В отношении детей и их родителей собраны материалы по административному правонарушениюВ отношении детей и их родителей собраны материалы по административному правонарушениюФото: УМВД по Костромской области
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Костромские сотрудники ГИБДД увидели, как на границе города недалеко от садовых кооперативов несовершеннолетние дети 5-ти и 12-ти лет катались на квадроцикле.

Правоохранители остановили «детский экипаж», вызвали родителей и инспектора по делам несовершеннолетних.

Отец растерялся и не знал, что сказать. Мужчина сам не ожидал, что его отпрыски возьмут вездеход без разрешения. Кстати, он сам не смог предоставить документы на транспорт.

Технику изъяли и отправили на штрафстоянку.

– В отношении детей и их родителей собраны материалы по административному правонарушению, которые в ближайшее время будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Дети на квадроцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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