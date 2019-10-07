Директор ярославской школы рассказала, как превратила ее в свой второй дом

- В пятом классе я «влюбилась» в своего классного руководителя, учителя математики Галину Николаевну. Мне нравилось в ней все: манера общения, образ мышления, стиль преподавания и отношение к работе. Тогда я решила: во что бы то ни стало, я буду такой же, как она!

Сегодня Ольга Зыкова – кандидат педагогических наук, учитель математики в старших классах, директор ярославской школы № 28. Она посвятила педагогике свою судьбу и сделала школу своим вторым домом. Здесь работают ее муж и ее дочь, которая пошла по стопам мамы.

- Эта школа – моя жизнь! Я пришла сюда учителем математики в 2001-ом, через четыре года стала замом, а с 2011 года я - директор. У меня два класса математики по 10 часов в неделю, 67 родственных душ учителей и 1007 учеников.

Первая приемка школы перед учебным годом – одно из самых ярких воспоминаний Ольги Викторовны. Тогда молодой директор хотела сделать школу такой, чтобы в нее хотели приходить снова и снова и работники, и учащиеся.

- Помню, наши соседи пришли около 23 часов узнать, что за суета происходит. А мы с учителями, школьниками и родителями отдраивали каждый уголок, красили стены, мыли окна, что только не делали! Домой я с коллегами ушла только в шесть утра, чтобы к 10 вернуться обратно!

С каждым годом школа под новым руководством преображалась. И сегодня занимает призовые места в городских конкурсах по благоустройству территории. Это заслуга всего коллектива – директор с учителями и учениками высаживает клумбы, вкапывает столбы, штукатурит стены… Совместный труд делает школьное сообщество крепче и роднее.

- Все хулиганы меня любят! Могут зайти в кабинет, поболтать об учебе или личных проблемах. Особенно старшеклассники. У нас очень хорошо налажена коммуникация, все на доверии. Был случай, когда парнишка десятиклассник пришел забирать документы. Не могу, мол, Ольга Викторовна больше учиться! Пойду в техникум. Через час только от меня вышел, документы не забрал. Сейчас один их лучших в выпускных классах.

Не забывает директор и о своих одноклассниках. Выпускники рыбинской школы № 5 встречаются до сих пор, причем, за активностями: вместе организуют мини-походы, играют в спортивные игры, вспоминая школьные годы.

- Я стараюсь поддерживать здоровый образ жизни не только сама, но и среди людей, которые меня окружают. Не без помощи наших социальных партнеров у нас появилась спортивная площадка и беговая дорожка, которой пользуются и дети, и жители района, и наши учителя. Мы подумываем над организацией дружеских соревнований между коллективами школ, чтобы «заразить» их своим примером.

Быть примером - одно из главных правил Ольги Викторовны. Вдохновившись в детстве своим классным руководителем, директор стремится вдохновлять людей вокруг, смело стоять лицом к трудностям, много работать, участвовать во всем добром.

В конкурсе «Классный учитель» от КП-Ярославль за директора голосовали ученики и родители, коллеги и друзья, просто люди, наслышанные о талантливом руководителе.

- Хочу поздравить всех с профессиональным праздником, Днем учителя. Роль педагога в жизни общества очень велика! Каждый ученик, перешагнувший порог школы , несет в себе частичку щедрой души педагога, его безграничной любви, его благородства. Поэтому я хочу выразить всем слова огромной благодарности за труд, добросовестность и честность, которыми учителя наполняют свои будни! Хочу пожелать всем сил, ярких эмоций, неиссякаемой жизненной энергии, никогда не огорчаться и не сдаваться перед трудностями, всегда с уверенностью шагать вперед! Пусть будут у нас благодарные ученики и пусть их успехи сделают нас счастливыми!