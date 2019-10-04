Сергей Пускепалис: «В театре, как и в футболе, разбираются все»

Сегодня художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис встретился с представителями Общественной палаты области и города, учреждений культуры, гражданскими активистами, которые весной в оперативном режиме отстояли независимость Первого ярославского.

- Для меня несколько необычно общаться в таком формате, необычно, но важно. Я понимаю, что театр для ярославцев – довольно чувствительная область жизни. Здесь никто не застрахован ни от ошибок, ни от успеха, в театре, как и футболе, все разбираются, но только на поле мало кто выходит. Важно иметь обратную связь, потому что мы представляем бренд региона, - отметил худрук. – Я готов выслушать ваши предложения, но и у нас есть ряд предложений. Одно из них я уже высказал. Речь идет о создании попечительского совета в театре, который бы не просто советовал, но и материально участвовал в жизни Волковского. Необходим бюджет, позволяющий оперативно реагировать на идеи, у нас возникающие.

«Таких произведений вы у меня не увидите»

- На одной из пресс-конференций теперь уже бывший худрук Волковского Евгений Марчелли про генеральную тему своих работ сказал, что это – взаимоотношение мужчины и женщины, а внутренний запрет – на педофилию. И его кто-то спросил: а как же любовь мужчины к мужчине? Он задумался и ответил, «почему бы и нет, это ситуация риска, если это хорошо написано, хорошая драматургия». А есть ли у вас «красные флажки», за которые вы не зайдете?

- Внутреннюю цензуру каждый человек определяет для себя сам. Но если говорить о любви мужчины к мужчине – я в этом вопросе не разбираюсь, не знаю, как они это делают. Как просить актеров это показать? Я не могу им предложить сделать то, что сам не понимаю. Поэтому, извините, таких произведений вы у меня не увидите. Но я осознаю вашу тревогу, данная тема все больше и больше заполняет наше культурное пространство, и мы даже на это уже закрываем глаза. Но для меня, как для мужчины, воспитанного по иным правилам, это кажется изъяном. Я не могу к таким людям относиться с негодованием, но, с другой стороны, негодую, когда тема начинает монетизироваться. Нужно с уважением подходить к зрителям, а когда кто-то пытается свои проблемы вытащить на сцену, вогнать человека в ступор, выдавая это за талантливое произведение, то эту проблему надо решать у психиатра. А если еще берут деньги – это бесстыдство. Представьте, я вас приглашу к себе домой, вывалю все свои заботы, дам в нос, покажу плюшку и спрячу ее, а потом выгоню – вряд ли вы ко мне еще придете. А я хочу, чтобы к нам в театр приходили и получали здесь то, что больше нигде не могут получить.

«Моя функция – создать успех для актеров»

- Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. На самом деле Гераклид утверждал, что в одну реку катятся все новые и новые воды. Вы, несомненно, уже новая вода: опыт обогатился, работы поменялись. Поменялась и труппа Волковского, ушли старики. Перед вами стоит задача не только готовить новые спектакли, но и работать с людьми. Как вы будете держать труппу в тонусе? Есть ли что-то, что вашим подопечным делать тяжело?

- Повышением квалификации заниматься нужно, каким образом – уже другой вопрос. В первый мой приход сюда труппа в недрах своих делала самостоятельные отрывки, каждый смог почувствовать себя не только актером, но и режиссером, чтобы некого было потом винить, дескать, режиссер во всем виноват, а я хороший. Они начали понимать необходимость взаимодействия, этики отношений. Второе по вопросу: не нужно подставлять своих актеров. Если не умеют танцевать, зачем ставить спектакль, который бы выявил их недостатки? Моя функция – создать успех для актеров. Если я начну их компрометировать, значит, я плохой руководитель. То же самое касается и служб, которые обеспечивают работу театра. Все это требует осмысления в современном быстроменяющемся мире. Вот только вчера ездил в мастерские «Табакерки», у них замечательный производственный цех. А у меня есть планы на долгосрочную перспективу: перенести из театра производственный цех, создать еще одну сценическую площадку, еще один репетиционный зал. Он у нас сейчас один, это чудовищно, особенно, учитывая наши планы.

«Работать будут все!»

- Таких трупп как в Ярославле в стране много, за исключением количественного состава - труппа разрослась. Есть колоссальный возрастной и, по традиции, гендерный дисбаланс. Что с такой труппой делать?

- Вопросы риторические, но актуальные. Ответить на них можно, только когда у всех будут срочные контракты, как у меня. Но сейчас будоражить и без того взбудораженный коллектив я не хочу. Я уже говорил: работать будут все! С 8 октября запускается проект «Открытый театр». У нас есть немало идей, буду смотреть по занятости актеров и привлекать их к жизни театра. Будут проходить бенефисы, творческие вечера, встречи со зрителями. В фойе сегодня первый раз провели открытую репетицию, когда любой желающий мог зайти и посмотреть на этот процесс. Помимо этого по театру начнем водить экскурсии, где экскурсоводами станут актеры.

У каждого есть и будет возможность проявиться. Если я понимаю, что человек показал себя, его любят зрители, любит коллектив – пусть работает. Если нет – не надо тратить свою единственную жизнь на доказательства своего величия. Каждому будет дан шанс и по трудам воздастся.

«Многие мои фантазии становились реальностью»

- К спектаклям можно относиться по-разному, но у Волковского богатое наследие, которое нужно сохранять при помощи записей, хроник. Возможно ли создание подобной медиатеки?

- Есть идея не просто снимать спектакли, которые вызывают интерес, но те, что поставлены, например, во Владивостоке и вряд ли приедут к нам. Сделать это можно по аналогии с «Закрытым показом», собрать создателей, зрителей. Почему бы не организовать это на площадке Первого русского? Проект может быть интересен, в том числе и тем, что анализировать, делится мнениями будет не московский и не питерский зритель. Но это пока мои фантазии, но многие из них уже становились реальностью.