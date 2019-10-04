Житель Костромской области утащил 18-летнюю девушку в кусты и изнасиловал

29 сентября 18-летняя девушка шла по улице Ленина. Было ранее безлюдное утро.

В какой-то момент за студенткой пошел неизвестный мужчина. Насильник зажал рот жертвы рукой и потащил ее в кусты, где изнасиловал.

Позже девушка рассказала следователям, как перед этим извращенец достал диктофон и попросил сказать, что все происходит с ее согласия.

Напуганная костромичка смогла поговорить с родителями только спустя время. Они тут же обратились в полицию.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.

Чтобы найти преступника, сотрудники уголовного розыска опрашивали местных жителей и просматривали записи с камер видеонаблюдения.

– В результате кропотливой работы была получена информация о причастности к совершению преступления 37-летнего местного жителя, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – Молодой человек ранее отбывал срок за аналогичное преступление, совершенное в одном из районов области.

Когда костромич освободился, он сменил имя, фамилию и отчество, женился и устроился на работу.

СОБР Росгвардии задержал насильника, когда тот выходил из своего дома.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемого арестовали на 2 месяца.