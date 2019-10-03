2019-10-03T17:03:52+03:00
Иваново

Смертельное ДТП в Ивановской области: пассажирку малолитражки не спас ремень безопасности

В тройной аварии погибла женщина
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД по Ивановской областиФото: УМВД по Ивановской области
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В Ивановской области утром 3 октября произошло смертельное ДТП. Около 9 утра в Ильинском районе, на дороге Ростов - Иваново - Нижний Новгород столкнулись три машины. Погибла женщина.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Мерседеса» вытолкнул «Дэу Матиз» на встречную полосу, где малолитражка врезалась в ВАЗ. За рулем маленькой машины находилась 55-летняя женщина. С травмами ее госпитализировали вместе с 38-летним водителем «десятки». 54-летняя пассажирка «Дэу» скончалась на месте.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области сообщили, что водитель «Мерседеса», возможно, был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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