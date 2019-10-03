В Костроме на аварийном перекрестке появился новый светофор

В Костроме на пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Депутатской ввели в эксплуатацию новый светофор. Он появился на перекрестке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоимость работы составила 1,38 миллиона рублей.

Светофорный объект решили установить именно на этом перекрестке, потому что там часто случаются аварии.

Также в этом месте появились пешеходные ограждения.

– До конца года в рамках национального проекта в городе появится ещё один новый светофорный объект – на перекрёстке улиц Голубкова и Стопани, – сообщили в пресс-службе администрации Костромы.