2019-10-03T16:24:31+03:00
Кострома

В Костроме на аварийном перекрестке появился новый светофор

И пешеходные ограждения
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба администрации КосмтромыФОТО: пресс-служба администрации Космтромы
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В Костроме на пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Депутатской ввели в эксплуатацию новый светофор. Он появился на перекрестке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоимость работы составила 1,38 миллиона рублей.

Светофорный объект решили установить именно на этом перекрестке, потому что там часто случаются аварии.

Также в этом месте появились пешеходные ограждения.

– До конца года в рамках национального проекта в городе появится ещё один новый светофорный объект – на перекрёстке улиц Голубкова и Стопани, – сообщили в пресс-службе администрации Костромы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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