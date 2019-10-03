2019-10-03T16:16:08+03:00
Здоровье

Дмитрий Миронов: «Специалисты ФМБА обследовали около 7000 жителей Ярославской области»

Более 900 человек, прошедших осмотр у столичных специалистов, дети
Мария СОКОЛОВА
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Дмитрий Миронов поблагодарил специалистов ФМБА за работу в Ярославской области.Дмитрий Миронов поблагодарил специалистов ФМБА за работу в Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области
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Сегодня,3 октября, губернатор Дмитрий Миронов в Угличе встретился со специалистами Федерального медико-биологического агентства, которые работали на территории Ярославской области с 8 сентября. В рамках проекта «Мобильная медицина» сводный отряд ФМБА посетил 24 населенных пункта.

– Для нас очень важно сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей региона, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Особое внимание уделяем диагностике. В области уже действуют десять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, в отдаленные районы выезжают передвижные флюорографы и диагностический комплекс. Но без отряда ФМБА нам не удалось бы провести столь масштабные и высокоуровневые исследования здоровья жителей отдаленных районов. Совместными усилиями мы сделали большой шаг в выполнении поставленной президентом России задачи – существенно повысить качество работы первичного звена в медицине.

В составе сводного отряда в населенные пункты выезжали десять единиц медицинской техники, в том числе специализированный передвижной комплекс – реанимация, мобильная лаборатория, маммографический и рентгеновский комплексы. Со взрослым населением работали хирург, уролог, кардиолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, терапевт, рентгенолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, реаниматолог, врач УЗИ-диагностики, онколог. С детьми – педиатр, кардиолог-аритмолог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург, травматолог-ортопед, врач УЗИ-диагностики.

Дмитрий Миронов поблагодарил специалистов ФМБА за работу в Ярославской области. В том числе – за оперативную и квалифицированную помощь людям, пострадавшим в тяжелейшей аварии в Гаврилов-Ямском районе, за грамотное взаимодействие с местными медицинскими бригадами. Глава региона вручил членам сводного отряда почетные грамоты и благодарности губернатора Ярославской области. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба был отмечен почетным знаком Алексея Мельгунова.

– Когда мы начинаем командировку, я говорю, что мы несем здоровье, и зачастую мы несем людям спасение, – отметил Владимир Уйба. – Мы обеспечиваем федеральный экспертный уровень, когда собираем одномоментно 58 специалистов. Важно соблюдать преемственность, и после выявления заболевания мы продолжаем работу с пациентом, сопровождаем его в областные больницы. А если требуется – в высокотехнологичные федеральные центры, в этот раз направления туда получили 590 человек.

В 2019 году сводный отряд ФМБА по приглашению губернатора работал в Ярославской области уже во второй раз. В первый диагностическими исследованиями также были охвачены около семи тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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