Житель Костромской области избил и ограбил бывшего своей подруги

В полицию города Нерехта обратился 26-летний молодой человек. Он рассказал, что его побил новый возлюбленный его бывшей девушки. Все случилось в квартире потерпевшего.

Оказалось, что за все время отношений со своей дамой, парень закрывал ее финансовые потребности, но брал за это расписки. Когда отношения закончились, герой-любовник потребовал вернуть деньги, но получил отказ.

Новый бойфренд девушки решил объяснить бывшему, что не стоит надоедать его подруге.

– Молодой человек не только избил оппонента, но и забрал у того два телефона, часы и документы, якобы в счет компенсации морального вреда, – рассказали в полиции.

На наглого ухажера возбуждено уголовное дело.