2019-10-02T16:55:07+03:00
Кострома

Житель Костромской области избил и ограбил бывшего своей подруги

Потерпевший требовал от девушки вернуть деньги, которые он тратил на нее во время отношений
Екатерина РЯБЦЕВА
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Новый ухажер хотел, чтобы бывший отстал от его возлюбленнойНовый ухажер хотел, чтобы бывший отстал от его возлюбленнойФото: Иван ВИСЛОВ
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В полицию города Нерехта обратился 26-летний молодой человек. Он рассказал, что его побил новый возлюбленный его бывшей девушки. Все случилось в квартире потерпевшего.

Оказалось, что за все время отношений со своей дамой, парень закрывал ее финансовые потребности, но брал за это расписки. Когда отношения закончились, герой-любовник потребовал вернуть деньги, но получил отказ.

Новый бойфренд девушки решил объяснить бывшему, что не стоит надоедать его подруге.

– Молодой человек не только избил оппонента, но и забрал у того два телефона, часы и документы, якобы в счет компенсации морального вреда, – рассказали в полиции.

На наглого ухажера возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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