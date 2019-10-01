2019-10-01T16:48:19+03:00
Кострома

Костромич и два пьяных подростка разбили стекла двух машин и угнали третью

Они хотели приключений и куража, а получили три уголовных дела
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Хозяева машин написали заявления в полициюХозяева машин написали заявления в полициюФото: УМВД по Костромской области
Изменить размер текста:

Однажды вечером в Костроме 21-летний парень купил выпить и пригласил двоих 14-летних друзей. Парни составили компанию взрослому приятелю, а когда все дошли до состояния невменяемости, пошли искать приключения в закоулках фабричного района.

Возле многоэтажки на улице Новополянской они увидели «Рено Дастер». Не долго думая, хулиганы разбили боковое стекло иномарки, разворотили замок зажигания, а когда у них не получилось завести машину, попытались сделать это с разгона.

Парни толкали ее несколько десятков метров, а потом бросили это дело. Уйти без трофеев им было обидно, поэтому пьяные подростки и их совершеннолетний друг вытащили видеорегистратор.

Рядом они заметили припаркованную «Оку». С малолитражкой они проделали то же самое и отправились дальше на улицу Коммунаров.

Там они заметили «ВАЗ-2115», вскрыли его и нашли в бардачке ключи.

Хулиганы прокатились до Апраксино и по городу, а потом бросили машину на улице Ленина.

После этого все пошли домой спать.

Хозяева машин написали заявления в полицию.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили жильцов соседних домов, проанализировали записи установленных в районе камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемых. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников и доставили в райотдел, где они признались в содеянном, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены 3 уголовных дела, а старшему товарищу предстоит ответить еще и за вовлечение в преступление несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Гол, затмевающий поражение
На улице Герцена в Рыбинске начали действовать ограничения по парковке
В Ярославской области разработаны туристические туры для пожилых людей
Найдены нарушения в работе мэрии Ярославля при обеспечении уличного освещения
В Ярославле осудили таксиста, который украл автомобильный прицеп
Директор угличского «Инмаша» не выплачивал зарплату рабочим и лишился за это имущества
В Ярославской области высадили более полумиллиона молодых деревьев
Поехала на «Бла Бла Каре» и исчезла: в Ярославле вторую неделю ищут пропавшую девушку
В Рыбинске обновят мемориал «Огонь Славы»
Энергетики подсчитали убытки и пришли в ужас: музеи, торговые центры и спорткомплексы воруют электричество на миллионы
На трассе в Ярославской области внедорожник уничтожил универсал с людьми
Владимир Волков ищет себе зама по ЖКХ среди ярославских специалистов
Мэр Ярославля не может повлиять на маршрутчиков и их тарифы
Попал под пресс и выжил: под Ростовом легковушка разбилась о два большегруза
Рыбинец лишился 200 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Ярославец выпивал с пенсионеркой, а потом обжег ее кипятком