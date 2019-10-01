Костромич и два пьяных подростка разбили стекла двух машин и угнали третью

Однажды вечером в Костроме 21-летний парень купил выпить и пригласил двоих 14-летних друзей. Парни составили компанию взрослому приятелю, а когда все дошли до состояния невменяемости, пошли искать приключения в закоулках фабричного района.

Возле многоэтажки на улице Новополянской они увидели «Рено Дастер». Не долго думая, хулиганы разбили боковое стекло иномарки, разворотили замок зажигания, а когда у них не получилось завести машину, попытались сделать это с разгона.

Парни толкали ее несколько десятков метров, а потом бросили это дело. Уйти без трофеев им было обидно, поэтому пьяные подростки и их совершеннолетний друг вытащили видеорегистратор.

Рядом они заметили припаркованную «Оку». С малолитражкой они проделали то же самое и отправились дальше на улицу Коммунаров.

Там они заметили «ВАЗ-2115», вскрыли его и нашли в бардачке ключи.

Хулиганы прокатились до Апраксино и по городу, а потом бросили машину на улице Ленина.

После этого все пошли домой спать.

Хозяева машин написали заявления в полицию.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили жильцов соседних домов, проанализировали записи установленных в районе камер видеонаблюдения и вышли на след подозреваемых. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников и доставили в райотдел, где они признались в содеянном, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены 3 уголовных дела, а старшему товарищу предстоит ответить еще и за вовлечение в преступление несовершеннолетних.