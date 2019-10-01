е-ОСАГО: просто, быстро, экономно

Каждый, кто садится за руль автомобиля, знает: этого нельзя делать, если ты не вписан в полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас ОСАГО можно приобрести дистанционно – через Интернет.

Люди, живущие активно, хорошо знают: сейчас большинство документов можно заказать онлайн. Не исключение и полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Такое решение было принято государством: в 2015 году были приняты поправки к № 40–ФЗ, которые позволили оформлять страховку дистанционно, в сети Интернет. 1 января 2017 года Правительство РФ обязало все страховые компании предоставлять клиентам возможность приобретения полисов через Интернет.

Что такое е-ОСАГО?

е-ОСАГО - это страховой полис в электронном виде. В этом случае «автогражданка» оформляется посредством сети Интернет на сайте страховой компании и является абсолютным аналогом бумажного полиса. Возможность приобрести такой документ в режиме онлайн – не выходя из дома, не покидая рабочего места, или просто прогуливаясь – была введена государством для удобства граждан России и разгрузки офисов страховых компаний. Ведь водителей у нас в стране – десятки миллионов!

Если вы оформляете электронный полис ОСАГО онлайн, то затем он высылается на ваш адрес электронной почты. После этого вы можете распечатать документ на своем принтере или прийти в офис страховой компании для получения заполненного официального бумажного бланка. Возможен и третий вариант: страховая компания предложит вам заказать доставку е-ОСАГО почтой России. Другие особенности электронного ОСАГО.

Нужна ли «бумажка»?

Мы привыкаем жить в онлайне, в Интернет-пространстве. Но бумажные документы по-прежнему нужны. И е-ОСАГО – не исключение.

Дело в том, что пункт 1 статьи 32 Закона об ОСАГО обязывает водителя иметь при себе распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении электронного договора ОСАГО и передавать соответствующий документ для проверки сотрудникам полиции. Именно бумажная распечатка является свидетельством выполнения автомобилистом требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности.

Цитируем закон: «Водитель транспортного средства обязан иметь при себе страховой полис обязательного страхования или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа и передавать соответствующий документ для проверки сотрудникам полиции, уполномоченным на то в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Отметим, что проверить наличие своего полиса ОСАГО вы можете в базе данных РСА – Российского союза автостраховщиков. Но не нужно думать, что так будут поступать и полицейские. Их тоже можно понять даже чисто по-человечески: причины, по которым, например, сотрудник ГИБДД не сможет найти сведения о заключенном вами договоре ОСАГО, могут быть разными. И в первую очередь – техническими. На просторах России Интернет доступен не везде, да и серверы порой «виснут» и даже «падают».

Наверное, не лишним будет напомнить и то, что полис ОСАГО оформляется для защиты ответственности водителя перед другими участниками дорожного движения. Такой документ гарантирует возмещение вреда третьим лицам (их здоровью, жизни или имуществу), нанесенного действиями владельца «автогражданки». В отличие от КАСКО, ОСАГО не защищает интересы самого клиента. Но если потерпевшим в аварии будете вы, то вред, причиненный вашему здоровью или автомобилю, возместит компания, застраховавшая ответственность виновника происшествия.

Как приобрести е-полис

Мы выяснили, что е-ОСАГО – это предусмотренный федеральным законодательством электронный аналог бумажного полиса «автогражданки». Он имеет абсолютно ту же юридическую силу, что и привычная всем страховка. И существует в том числе и в бумажном виде, причем распечатка имеет юридическую значимость даже без печати страховой компании, поскольку подлинность полиса может быть установлена в единой базе данных.

Чтобы приобрести е-полис на сайте smartosago.com, вы должны будете указать данные документов – тех же, что необходимы для заключения стандартного договора в офисе страховой компании.

Заполняя форму договора со страховой компанией, вам нужно ввести данные следующих документов:

После заполнения всех этих полей будет проведена проверка указанной вами информации по единой базе данных РСА. Если обнаружатся несовпадения, вам придется прийти в офис страховой компании, чтобы внести нужные корректировки.

Отметим: при оформлении электронного ОСАГО страховой компании не нужны оригиналы документов. Вам достаточно выслать страховщику скан-копии.

Нужно также иметь ввиду, что есть две категории граждан, которые не смогут оформить электронную страховку, поскольку информация о них не содержится в базах РСА. Это водители, оформляющие полис впервые, а также собственники новых транспортных средств. Таким страхователям для заключения договора ОСАГО нужно обратиться в офис страховой компании пакетом документов. После этого данные о них попадут в базу РСА.

Плюсы е-ОСАГО:

Первый плюс очевиден: оформляя полис через Интернет, вы экономите свое время, а значит, и деньги. При этом государство позаботилось о своих гражданах: Центральный банк России ввел определенные требования к официальным сайтам страховщиков. В частности, время, в течение которого ресурс может быть недоступен, не должно превышать 30 минут в сутки. Если планируются технические работы, то они должны производиться только с 22:00 до 8:00 по московскому времени – при этом администрация должна разместить на сайте соответствующее объявление не менее чем за сутки до начала проведения таких работ.

Второй плюс тоже понятен: оформляя электронную страховку, вы можете сэкономить на дополнительных услугах, которые как правило предлагают сотрудники в офисе страховой компании.