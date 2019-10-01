Ярославна нарисовала портрет Агутина и Варум и попала в инстаграм музыканта

Ярославская художница нарисовала Леонида Агутина и Анжелику Варум, и подарила картину музыканту. Она выполнена в необычной портретной технике и интересно интерпретирует творческий союз семейной пары.

Леонид остался под впечатлением от работы и даже выставил ее на своей страничке в инстаграм.

– Творец, отзовись! Как тебя зовут? Спасибо за эту очень симпатичную, «настроенческую» компиляцию! – написал певец.

agutinleonid Вот такую картину подарила нам художница в Ярославле, а имя не оставила скромница.) Творец, отзовись!

Оказалось, что автор все-таки подписалась, только очень маленькими буквами: LPotapova. Музыкант предположил, что девушку могут звать Лариса, Лейла, Лена, Луиза, Леля, Лайма, Лера, Люся, Лиза, Люда, Лолита, Лаура, Любовь.

В комментариях художница все-таки обнаружилась.

– Леонид!!! Меня зовут Людмила! Людмила Потапова! Это я тот самый художник, – эмоционально отозвалась девушка.

Агутин поблагодарил ее за творчество и отметил, что его маму тоже зовут Людмила.