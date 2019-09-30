Житель Костромской области все лето воровал коров на предприятии

В Красносельском районе работники сельскохозяйственного предприятия не досчитались 5 животных и обратились за помощью в полицию. По факту «Кражи» было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к исчезновению крупного рогатого скота причастен житель близлежащей деревни.

54-летний мужчина занимался мясным бизнесом – реализовывал туши животных. Деньги на свой стартап он брал у родственников и знакомых. Совершив очередную сделку, бизнесмен понес убытки и накопил долгов.

Чтобы рассчитаться с родственниками, он решил украсть несколько коров. С июня по сентябрь мужчина приходил на предприятие и уводил скот. Туши он разделывал на заднем дворе дома, а потом продавал их.

– В момент визита стражей порядка на убой была приготовлена очередная похищенная корова, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – Правоохранители «спасли» животное и вернули в СПК.

Идет расследование.