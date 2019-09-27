В Костроме пожарные спасли маленькую собачку и сделали ей искусственное дыхание

В пятницу, 27 сентября, в Костроме на Депутатской улице в квартире трехэтажного дома случился пожар. Через несколько минут на место происшествия приехали пожарные.

Они быстро эвакуировали 8 человек, и спасли из огня двоих: мальчика с загипсованной ногой и женщину. Женщине сотрудники МЧС оказали психологическую помощь.

В самом очаге возгорания оказалась маленькая собачка. Она надышалась дымом и потеряла сознание. Пожарные заботливо привели ее в чувство.

Из соседней квартиры, где была сильная задымленность, сотрудники МЧС вынесли кота и еще одну собачонку.

Выгорело 4 квадратных метра комнаты, но все остались живы и здоровы.

– В настоящее время причины пожара устанавливаются, на месте работают специалисты МЧС России, – рассказали в пресс-службе.