2019-09-27T17:45:15+03:00
Кострома

В Костроме пожарные спасли маленькую собачку и сделали ей искусственное дыхание

Из соседней задымленной комнаты они вытащили еще одного песика и кота
Екатерина РЯБЦЕВА
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Собачке сразу стало лучше/ФОТО: Россия 1Собачке сразу стало лучше/ФОТО: Россия 1
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В пятницу, 27 сентября, в Костроме на Депутатской улице в квартире трехэтажного дома случился пожар. Через несколько минут на место происшествия приехали пожарные.

Они быстро эвакуировали 8 человек, и спасли из огня двоих: мальчика с загипсованной ногой и женщину. Женщине сотрудники МЧС оказали психологическую помощь.

В самом очаге возгорания оказалась маленькая собачка. Она надышалась дымом и потеряла сознание. Пожарные заботливо привели ее в чувство.

Из соседней квартиры, где была сильная задымленность, сотрудники МЧС вынесли кота и еще одну собачонку.

Выгорело 4 квадратных метра комнаты, но все остались живы и здоровы.

– В настоящее время причины пожара устанавливаются, на месте работают специалисты МЧС России, – рассказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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