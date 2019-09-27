В Ивановской области в ДТП погибли двое следователей

В Ивановской области произошла трагедия: на дороге Ковров – Шуя –Кинешма иномарка влетела под КАМАЗ, погибли два человека, молодой водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. ДТП случилось в четверг, 26 сентября, около 17:15.

По предварительной информации, 24-летний мужчина на «Фольксваген Тигуан», двигаясь по направлению из Иваново в Кинешму, не справился с управлением и на полной скорости врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате двое его коллег следователей 1989 и 1979 годов рождения погибли на месте, а самого водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

В региональном управлении следственного комитета подтвердили, что в салоне иномарки находились их сотрудники. В момент аварии в кабине КАМАЗА находился 29-летний мужчина. Он не пострадал.

На участке дороги, где произошло столкновение, велись ремонтные работы. Сейчас специалисты выясняют, проводились ли они в соответствии с правилами безопасности. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших.