В Иванове пенсионер сбил двух человек за день и умер сам

В Иванове пожилой водитель скончался после того, как побывал в двух ДТП за три часа. 62-летний мужчина сначала сбил 38-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Якова Гарелина. 38-летней пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили – от госпитализации она отказалась. На водителя составили административный материал и тоже отпустили – дедушка был трезв и случайно не пропустил пешехода на переходе.

В 16:20 случилось второе ДТП. На проспекте Ленина пожилой мужчина на своей «КИА Рио» сбил 20-летнюю девушку на велосипеде. Второго потрясения за день сердце водителя не выдержало. По сообщениям очевидцев, он вышел из своей машины, ему тут же стало плохо, и он умер. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что девушку доставили в больницу с травмой головы.