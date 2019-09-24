«А если эпидемия начнется?»: депутаты яроблдумы потребовали включить отопление досрочно

На заседании Ярославской областной Думы 23 сентября депутаты подняли вопрос о подаче тепла в дома и учреждения. Где-то в области этот процесс уже стартовал. Например, в Рыбинске батареи в школах и детских садах начали нагреваться с 19 сентября, а в жилом секторе – с 23 сентября. Но в ряде районов люди продолжают мерзнуть. По словам заместителя председателя правительства региона Виктора Неженца, замыкающим в списке на подключение к теплу учреждений соцсферы должен был стать Мышкин, где старт отопительного сезона запланирован на 30 сентября, а по подаче отопления в дома – Гаврилов-Ямский район с датой 1 октября.

- Нужно учитывать, что еще потребуется 2-3 дня, чтобы подключить все дома. В итоге к 3-4 октября отопление будет включено на всей территории области, - добавил Неженец.

По его словам, у всех районов разные даты потому, что решения по данному вопросу местные власти принимают каждые свое. Но в основном даты привязываются к периоду, когда пять дней подряд на улице стоит среднесуточная температура около 8 градусов.

- Не готов сказать точно, но видимо, в разных районах данные Гидрометцентра отличаются на несколько градусов. Есть районы более северные, есть более южные, - предположил Неженец.

Однако депутаты посчитали, что при таком холоде, который накрыл регион, ждать отопление еще несколько дней просто издевательство.

- Вчера все уроки в школах сократили до 35 минут. В садиках вообще просят стараться не приводить детей, так как температура в помещениях стоит 12-14 градусов, - выступил депутат из Переславля Сергей Хабибуллин.

- В Гаврилов-Яме одни возмущения, дети болеют. Лучше будет, если эпидемия начнется? – поддержала депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

И у думцев назрело решение проблемы.

- Мы всегда попадаем в такую ситуацию, когда уже вроде бы пора уже включать отопление, а мы все ждем, когда средняя температура будет восемь градусов, - сказал еще один народный избранник Александр Гончаров. - Надо нам поменять постановление правительства, чтобы мы уходили от восьми градусов. Если посмотреть, как оно ощущается, то это уже будет не восемь, а пять-шесть градусов.

Впрочем, председатель облдумы Алексей Константинов напомнил, что у глав районов есть право и не дожидаться тех самых 8 градусов, а депутаты могут просто поговорить с ними на эту тему. И только, если взаимопонимания найти не удастся - обращаться в вышестоящие инстанции.

Один из депутатов Ольга Хитрова, кстати, так и поступила. Вышла из зала заседаний в коридор, связалась с главой Мышкина и принесла известие о том, что на данной территории постановление о дате старта отопительного сезона пересмотрят – с 24 сентября начнут подавать тепло в соцсферу, а с 27 сентября – в жилье.

Останется надеяться, что власти и других населенных пунктов Ярославской области прислушаются к мольбам жителей. Потому что уж очень холодно!

Напомним, в ярославских школах из-за низкой температуры сократили уроки.