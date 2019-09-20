В Ивановской области женщина покромсала своего мужчину топором

Ивановские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Юрьевского района. Женщину обвиняют в зверском убийстве своего сожителя.

Кровавый бытовой триллер разыгрался в июле этого года. Пара вместе выпивала, когда между мужчиной и женщиной возник конфликт. Обвиняемая схватила стеклянную бутылку и сильно ударила обидчика по голове. Он упал на пол, а она начала избивать его всем, что попадалось под руку. Закончилось все тем, что женщина взяла топор и изрубила голову и туловище мужчины, не оставив ему никаких шансов.

В ближайшее время убийца предстанет перед судом. Она признала вину в полном объеме