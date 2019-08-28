2019-08-28T16:10:47+03:00
Общество

Ярославские транспортники предложили повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях до 31 рубля

А в автобусах – до 28 рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Перевозчики заговорили о повышении платы за проезд в Ярославле.Перевозчики заговорили о повышении платы за проезд в Ярославле.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ярославские транспортники хотят повысить стоимость проезда до уровня установленного экономически обоснованного тарифа. То есть до 31,2 рубля в электрическом транспорте – трамваях и троллейбусах и до 28,62 рублей в автобусах. А также сократить скидку на гражданские проездные, которыми в основном пользуется работающие ярославцы.

С таким предложением перевозчики выступили на рабочей встрече с представителями мэрии 28 августа.

— Мы бы хотели, чтобы стоимость проезда была повышена до уровня установленного экономически обоснованного тарифа, а также необходимо снизить дисконт при пользовании гражданскими проездными до 25%. Тогда бы у нас появилась возможность чаще обновлять подвижной состав, производить ремонт и в целом сделать наши транспортные услуги более качественными, — сказал перевозчик Андрей Воронин.

В мэрии однако считают, что подходить к этому вопросу нужно взвешенно. — Из-за инфляции, роста НДС, существенного подорожания топлива, электроэнергии и других экономически обоснованных факторов, вопрос пересмотра стоимости проезда необходимо рассматривать. Но подходить к решению данного вопроса нужно взвешенно, чтобы не пострадали социально незащищенные категории населения, — отметил начальник управления пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

Также на совещании подняли вопрос о газозаправочной инфраструктуре на в городе. Дело в том, что сейчас в Ярославле

действуют только две заправки газомоторным топливом – на Промышленной улице и юго-западной окружной дороге. Ими пользуются более 100 городских автобусов. При этом на заправках случаются перебои, что ведет к сбою в работе общественного транспорта. В мэрии отметили, что в обозримом будущем такие заправки должны также появиться на улицах Пожарского, Волгоградской, проспекте Октября и у Чурилково. Перевозчики также предложили пополнить перечень заправкой в Заволжском районе, где у одного из перевозчиков базируется сразу 53 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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