Ярославские транспортники предложили повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях до 31 рубля

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-28T16:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославские транспортники хотят повысить стоимость проезда до уровня установленного экономически обоснованного тарифа. То есть до 31,2 рубля в электрическом транспорте – трамваях и троллейбусах и до 28,62 рублей в автобусах. А также сократить скидку на гражданские проездные, которыми в основном пользуется работающие ярославцы.

С таким предложением перевозчики выступили на рабочей встрече с представителями мэрии 28 августа.

— Мы бы хотели, чтобы стоимость проезда была повышена до уровня установленного экономически обоснованного тарифа, а также необходимо снизить дисконт при пользовании гражданскими проездными до 25%. Тогда бы у нас появилась возможность чаще обновлять подвижной состав, производить ремонт и в целом сделать наши транспортные услуги более качественными, — сказал перевозчик Андрей Воронин.

В мэрии однако считают, что подходить к этому вопросу нужно взвешенно. — Из-за инфляции, роста НДС, существенного подорожания топлива, электроэнергии и других экономически обоснованных факторов, вопрос пересмотра стоимости проезда необходимо рассматривать. Но подходить к решению данного вопроса нужно взвешенно, чтобы не пострадали социально незащищенные категории населения, — отметил начальник управления пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

Также на совещании подняли вопрос о газозаправочной инфраструктуре на в городе. Дело в том, что сейчас в Ярославле

действуют только две заправки газомоторным топливом – на Промышленной улице и юго-западной окружной дороге. Ими пользуются более 100 городских автобусов. При этом на заправках случаются перебои, что ведет к сбою в работе общественного транспорта. В мэрии отметили, что в обозримом будущем такие заправки должны также появиться на улицах Пожарского, Волгоградской, проспекте Октября и у Чурилково. Перевозчики также предложили пополнить перечень заправкой в Заволжском районе, где у одного из перевозчиков базируется сразу 53 автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU