2019-09-19T10:40:47+03:00
Иваново

В Родниках осудили убийцу сожительницы

Мужчина получил 10 лет
Роман РЫЖИКОВ
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Убийца всадил нож в грудь подругиУбийца всадил нож в грудь подругиФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Ивановской области состоялся суд над мужчиной, убившим свою сожительницу. 36-летний житель Родников признан виновным. Вичугские следователи собрали все доказательства. Да и сам он признал свою вину.

Трагедия произошла 19 февраля. Пара вместе выпивала, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина вонзил подруге нож. Клинок угодил в грудную клетку слева. Женщина скончалась на месте.

Во время следствия убийца активно сотрудничал с сотрудниками, признал вину в полном объеме, видимо, надеясь на снисхождение. Тем не менее, он услышал суровый приговор: десять лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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