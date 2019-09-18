В Родниках осудили убийцу сожительницы

В Ивановской области состоялся суд над мужчиной, убившим свою сожительницу. 36-летний житель Родников признан виновным. Вичугские следователи собрали все доказательства. Да и сам он признал свою вину.

Трагедия произошла 19 февраля. Пара вместе выпивала, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина вонзил подруге нож. Клинок угодил в грудную клетку слева. Женщина скончалась на месте.

Во время следствия убийца активно сотрудничал с сотрудниками, признал вину в полном объеме, видимо, надеясь на снисхождение. Тем не менее, он услышал суровый приговор: десять лет колонии строгого режима.