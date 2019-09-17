Проблемы с лекарствами, врачами и лучевой терапией: ярославские онкологи назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются их пациенты

Главный врач ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров во время своего выступления на заседании комитета облдумы по здравоохранению 17 сентября назвал главные проблемы онкологической помощи в регионе.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ДОСТУПНА НЕ ВСЕМ

Одна из них – неполная материально-техническая база.

- Ежегодно в Ярославской области регистрируется около 6000 случаев злокачественных новообразований. 50-60% этих пациентов нуждаются в проведении лучевой терапии. Получают же лучевую терапию менее 30% пациентов. В 2018 году с помощью лучевой терапии был пролечен всего 1061 пациент. Качество проводимой лучевой терапии следует признать удовлетворительным лишь отчасти, так как только третья часть из реализуемого объема радиотерапии поводится на относительно современном оборудовании, - отметил Павел Нестеров.

- То есть четыре тысячи человек у нас лечатся не совсем по стандартам? – возмутился присутствовавший на заседании депутат муниципалитета Ярославля и врач-онколог Дмитрий Петровский. – Это означает, что есть основания приостанавливать деятельность учреждения на 90 дней для устранения нарушений.

Однако Нестеров возразил, что у многих пациентов лучевая терапия не должна проводиться в обязательном порядке. Все, кому она необходима, все-таки получают необходимое лечение. Кроме того, департамент здравоохранения пообещал, что все проблемы с материально-технической базой ярославских больниц решат уже в ближайшие 3-5 лет. Для онкологической больницы в октябре взамен одного из двух старых компьютерных томографов купят новый. Третий аппарат приобретут в следующем году. И еще один – для нового корпуса. Также для увеличения доступности лучевой терапии купят два современных линейных ускорителя. Благодаря ним курс лечения, который сейчас занимант 25-30 дней сократится до пяти-шести.

ПЕРЕБОИ С ЛЕКАРСТВАМИ

Вторая серьезная проблема – перебои с поставками лекарств.

- В первой половине 2019 года не состоялись электронные аукционы на закупку препаратов на общую сумму более 72 миллионов рублей. Препараты не поставлялись 4-5 месяцев, - констатировал Нестеров.

По его словам, главной причиной этого стало то, что поставщики просто не хотели продавать больнице препараты за те небольшие деньги, которые предложила область. Между тем, методика расчетов навязана федеральными законами.

Врачи опять же оговорились, что недополучали в основном вспомогательные препараты, в то время как основные лекарства для лечения всегда были в наличии. Сейчас, наконец, ситуация исправилась. Но, чтобы избежать подобных проблем в будущем, депутаты решили подумать над предложениями на федеральный уровень, которые бы позволили усовершенствовать систему закупок, в том числе устанавливать и привлекательные для поставщиков цены.

НУЖНЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Также Павел Нестеров сообщил, что не хватает врачей-онкологов в поликлиниках. Штат их укомплектован примерно на 70%. Для более качественной первичной онкологической помощи в области хотят открыть центры амбулаторной онкологической помощи. Пока их планируют организовать на базе клинических больниц №9 и №10 в Ярославле, а также №1 в Рыбинске.

Еще, по мнению специалиста, в регионе нужно централизировать цитологическую лабораторию на базе онкологической больницы, так как здесь больше условий для проведения качественных исследований, которые помогли бы выявлять опасный недуг на ранних стадиях.

Напомним, также онкологи озвучили районы Ярославской области, где раком болеют чаще всего.