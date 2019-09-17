2019-09-17T17:51:10+03:00
Общество

Онкологи назвали районы Ярославской области, где больше всего болеют раком

Вопрос обсудили на заседании комитета региональной думы по здравоохранению
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославской области ежегодно выявляют около 6 тысяч больных раком.В Ярославской области ежегодно выявляют около 6 тысяч больных раком.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Онкологи назвали районы Ярославской области, где больше всего болеют раком. Эту информацию озвучил главный врач ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров во время своего выступления на заседании комитета региональной думы по здравоохранению 17 сентября.

В число территорий, где показатель заболеваемости наиболее высокий (500-599 случаев на 100 тысяч населения) попали Любимский, Брейтовский, Некоузский, Борисоглебский, Ростовский, Некрасовский, Гаврилов-Ямский, а также Ярославль и Рыбинск.

- В районах такая статистика объясняется прежде всего тем, что количество населения на этих территориях небольшое, и даже несколько случаев заболевания раком составляют приличную долю от всего населения. Ну, а Ярославль с Рыбинском, наоборот, густонаселенные города, где, в том числе, сосредоточено и большее количество больных различными заболеваниями, - прокомментировал Нестеров.

Все остальные районы области относятся к территориям со средним уровнем заболеваемости – от 400 до 499 случаев на 100 тысяч населения. К сожалению, мест с низкой заболеваемостью в Ярославской области нет.

Фото: скриншот с трансляции заседания комитета думы.

Фото: скриншот с трансляции заседания комитета думы.

Ежегодно в Ярославской области выявляют около 6 тысяч человек, больных раком. При этом Павел Нестеров отметил, что с 2013 года удельный вес пациентов, проживших более 5 лет после постановки диагноза, в Ярославской области резко вырос и сейчас превышает общероссийские показатели. Среди регионов ЦФО Ярославская область занимает 3 место по заболеваемости и 9 место по уровню смертности. За последние 10 лет заболеваемость в регионе увеличилась на 19%. Онкологи это связывают с увеличением доли пожилых людей среди населения региона, так как больше всего больных раком в возрастных группах старшего работающего населения и пенсионеров. Показатель смертности в области за этот период снизился. Правда, не так значительно – на 3,5%. Разрыв показателей заболеваемости смертности увеличился в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле по факту ужасной работы управляющей компании заведено дело
В Ярославле липовый продавец косметики обманула людей на 25 миллионов
В Рыбинске после ремонта открыли детский сад №54
В ярославском кафе рыжий таракан лакомился вареньем и сметаной
Продавцов с Дзержинского рынка переведут на другие торговые площадки Ярославля
Ярославский театр имени Федора Волкова получил статус особо ценного объекта культурного наследия
Руководителем администрации ярославского губернатора назначен Илья Баланин
В Ярославской области кинолог с собакой поймали мужчину, который пытался бросить за забор колонии наркотики
В Ярославле за продажу и употребление героина осудили 33-летнюю женщину
Ремонтировать дороги в Ярославле будет фирма «Ольга»
Немецкая иномарка протаранила ярославский забор: в сети появилось видео ДТП на Московском проспекте
В Ярославле на Фрунзе убрали пешеходный переход и место для разворота
Активные ярославские доноры получат скидку в кафе и магазинах
Директора крупного рыбинского автомобильного предприятия отправили под арест на два месяца
Странный набор: житель Ярославской области украл из машины ножницы и деньги
В санатории под Ярославлем мужчина выпил с охранником и попытался его зарезать
Женщину госпитализировали с травмами. Подробности ДТП на Угличской
Ярославские спортсмены завоевали девять медалей на Кубке мира по джиу-джитсу
«Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА уже в первом периоде
Мерседес выехал на встречку: появилось видео с мото-ДТП на Свободе
Из-за помойки машин не видно: на Угличской в Ярославле сбили мужчину
У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток
Прокуратура Ярославля выявила сайт, на котором любой мог купить паспорт
В Ярославле сбили подростка в наушниках