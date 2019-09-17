СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-17T17:51:10+03:00

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Онкологи назвали районы Ярославской области, где больше всего болеют раком. Эту информацию озвучил главный врач ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров во время своего выступления на заседании комитета региональной думы по здравоохранению 17 сентября.

В число территорий, где показатель заболеваемости наиболее высокий (500-599 случаев на 100 тысяч населения) попали Любимский, Брейтовский, Некоузский, Борисоглебский, Ростовский, Некрасовский, Гаврилов-Ямский, а также Ярославль и Рыбинск.

- В районах такая статистика объясняется прежде всего тем, что количество населения на этих территориях небольшое, и даже несколько случаев заболевания раком составляют приличную долю от всего населения. Ну, а Ярославль с Рыбинском, наоборот, густонаселенные города, где, в том числе, сосредоточено и большее количество больных различными заболеваниями, - прокомментировал Нестеров.

Все остальные районы области относятся к территориям со средним уровнем заболеваемости – от 400 до 499 случаев на 100 тысяч населения. К сожалению, мест с низкой заболеваемостью в Ярославской области нет.

Фото: скриншот с трансляции заседания комитета думы.

Ежегодно в Ярославской области выявляют около 6 тысяч человек, больных раком. При этом Павел Нестеров отметил, что с 2013 года удельный вес пациентов, проживших более 5 лет после постановки диагноза, в Ярославской области резко вырос и сейчас превышает общероссийские показатели. Среди регионов ЦФО Ярославская область занимает 3 место по заболеваемости и 9 место по уровню смертности. За последние 10 лет заболеваемость в регионе увеличилась на 19%. Онкологи это связывают с увеличением доли пожилых людей среди населения региона, так как больше всего больных раком в возрастных группах старшего работающего населения и пенсионеров. Показатель смертности в области за этот период снизился. Правда, не так значительно – на 3,5%. Разрыв показателей заболеваемости смертности увеличился в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU