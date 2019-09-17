В Иванове из окна 17 этажа выпал 15-летний подросток. Это уже третий случай за четыре дня

В Иванове разбился еще один подросток, выпав из окна. Трагедия случилась сегодня, 17 сентября, и стала третьей за четыре дня. Несчастье произошло в доме 14А корпус 2 в микрорайоне Московский. Тело 15-летнего мальчика обнаружили прямо под окнами. По предварительной информации, он выпал с высоты 17 этажа.

СУ СКР по Ивановской области проводит доследственную проверку по факту случившегося. Сейчас рассматриваются все версии.

Местные жители обеспокоены происходящим: за день до этого на улице Шубиных, упав с балкона 10 этажа, насмерть разбилась 18-летняя девушка. Следователи считают, что она сама пошла на роковой шаг.

В субботу, 14 сентября, в областном центре из окна 4 этажа выпал пятилетний мальчик. К счастью, ребенок выжил